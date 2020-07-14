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В Минске, Гомеле и Бресте на акциях задержали журналистов

14.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корреспонденты различных СМИ, ведущие прямые трансляции с улиц, были задержаны силовиками.

О том, что после оглашения ЦИК информации о зарегистрированных кандидатах и отказа Бабарико и Цепкало в регистрации, белорусы в некоторых городах вышли на так называемые акции несогласия.

Во время несанкционированных мероприятий начали задерживать журналистов, некоторых - прямо во время прямых трансляций в интернете с места событий.

Известно как минимум об одиннадцати задержанных репортерах. В Минске задержали корреспондентов «Еврорадио» - журналисты Ильин и Майоров вели стрим с площади Победы.  

На некоторое время был задержан, но позже отпущен корреспондент TUT.BY Судников. Также задержали внештатного журналиста газеты «Новое время» Артема Лява, журналистов «Радио Свобода» Пилецкого и Рябчика и журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву. В Гомеле на акциях солидарности задержали журналистов «Сильные Новости» Пужинскую, Дробышевскую, Глушакова.

   

Также в Бресте был задержан спецкор TUT.BY Стас Коршунов.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Корреспонденты различных СМИ, ведущие прямые трансляции с улиц, были задержаны силовиками.
 
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