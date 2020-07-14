В Беларуси запретят продавать несовершеннолетним нетабачные изделия с никотином

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с никотином. Запрет будет действовать для несовершеннолетних граждан, сообщает «МИР 24».

Ни на рынках, ни в магазинах, ни в интернете купить такую продукцию они не смогут. Постановление Совета министров вступит в силу уже на этой неделе. Ранее эксперты пришли к выводу, что жевательные и нюхательные смеси, как и табак, вызывают привыкание и вредят организму.

«Данная продукция достаточно комплексно представлена на рынке. В различных формах. Начиная от мармелада, жевательных смесей, паучей и так далее. Но в нашем нормативном толковании основной контекст мы закладывали тот, что эта продукция все-таки содержит в своем составе никотин. А также иные изделия из растительного сырья и так далее», – сказал начальник управления министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Михаил Жигало.

Также на законодательном уровне введен термин – никотиносодержащее нетабачное изделие.