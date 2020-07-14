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Улица Интернациональная и Набережная в Бресте "бунтуют"... Водители сигналят

14.07.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Центр перекрыт, и практически единственная возможность как-то проехать - по Интернациональной и затем по Набережной. Там, естественно, пробки те ещё, и водители сигналят без конца.

Улица Интернациональная и Набережная в Бресте "бунтуют"... Водители сигналят

И вот тут сейчас так:

Улица Интернациональная и Набережная в Бресте "бунтуют"... Водители сигналят

На Набережной тоже толпы машин и людей:

 
 
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  Центр перекрыт, и практически единственная возможность как-то проехать - по Интернациональной и затем по Набережной. Там, естественно, пробки те ещё, и водители...
 
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