Источник материала: Виртуальный Брест

Центр перекрыт, и практически единственная возможность как-то проехать - по Интернациональной и затем по Набережной. Там, естественно, пробки те ещё, и водители сигналят без конца.





И вот тут сейчас так:





На Набережной тоже толпы машин и людей: