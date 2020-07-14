Во время ремонта дома в Гомеле замуровали голубей. Зоозащитники возмущены

Источник материала: ОНТ

В Минске разыгралась трагедия с пернатыми. После ремонта крыши многоэтажек на проспекте Любимова строители закрыли все отверстия в чердаках. В ловушке оказались голуби вместе с птенцами без шансов на выживание. Инструкции выполнения работ не нарушены. Но гуманно ли? В проблеме разбирались наши корреспонденты.





На попечении Елены – 30 птенцов голубей. Их женщина спасла, говорит, от неминуемой смерти.

Елена: «Я увидела, как по проспекту Любимова в доме №12 закрывают чердаки. Поднялась на техэтаж, увидела, что там находится большое количество голубят. Понимала, что они обречены на смерть, поскольку закроют чердаки, и у них не будет возможности выбраться и тем более выкормиться».

В трёх соседних домах именно так и произошло. Птенцов и взрослых голубей замуровали, и те погибли. А ведь сейчас у птиц период гнездования, и на чердаках они живут целыми семьями. Но, кажется, местные жители о таком соседстве и не подозревают, не знают о том, что где-то рядом гибнут животные. А строители уверяют: вреда намеренного причинить не хотели. Работают чётко по проекту.

Виктор Бородуля, главный инженер компании«Нивелирстрой»: «На чердаке были открыты вентиляционные окна, проектом предусмотрена установка новых жалюзийных решёток. В процессе производства работ нами был произведен комплекс мероприятий по недопущению гнездования птиц, чтобы в последующем не возникало проблем с этим».

По инструкции – всё верно, никаких нарушений и всё ведь для людей. Да и ремонта многоэтажки ждали давно. Но зоозащитники уверены: проблемы останутся. Сейчас в многоэтажке, откуда Елена спасла птенцов, открыто одно окно, а значит, птицы могут в любой момент облюбовать там уголок. Когда решётки установят – выхода не будет. Зоя Кенько в поисках правды обратилась к закону. Она уверена: строители нарушили статью Кодекса об административных правонарушениях.

Зоя Кенько, зооактивистка: «Это нарушение по статье КОАП – жестокое обращение с животными. Условия, повлекшие гибель птиц. В Генпрокуратуру я написала, чтобы наказать действительно виновных, чтобы это не было нормой для Беларуси. Мучительная гибель птиц и птенцов, которые остались на гнёздах со своими птенцами. Ещё мы написали обращение в министерство ЖКХ о том, что нужно менять нормы на проведение капремонтов. Не первый случай, когда птиц обрекают на такую голодную смерть».

Специалисты уверяют: во время капремонтов такая проблема встаёт регулярно. Только в Минске на старый дом приходится от 5 до 10 гнёзд. Но предупредить беду можно, идея возникла давно, а вот консенсус нашли лишь сейчас.

Игорь Климович, мастер строительно-монтажных работ компании «Нивелирстрой»: «С представителем общественной организации "Эгида" мы пришли к заключению, что перед закрытием техэтажей мы будем приглашать их представителей, и они своими силами будут освобождать помещение от находящейся там фауны».

В подобной ловушке, но уже в подвалах оказываются зачастую кошки и тоже погибают... Если ЖЭСы и зоозащитники договорятся, у животных будет шанс выжить, вот только волонтёров, готовых и умеющих выхаживать птиц, в стране не так много. Но это уже другая история.

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