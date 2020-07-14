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Во время ремонта дома в Гомеле замуровали голубей. Зоозащитники возмущены
Источник материала: ОНТ
В Минске разыгралась трагедия с пернатыми. После ремонта крыши многоэтажек на проспекте Любимова строители закрыли все отверстия в чердаках. В ловушке оказались голуби вместе с птенцами без шансов на выживание. Инструкции выполнения работ не нарушены. Но гуманно ли? В проблеме разбирались наши корреспонденты.
На попечении Елены – 30 птенцов голубей. Их женщина спасла, говорит, от неминуемой смерти.
В трёх соседних домах именно так и произошло. Птенцов и взрослых голубей замуровали, и те погибли. А ведь сейчас у птиц период гнездования, и на чердаках они живут целыми семьями. Но, кажется, местные жители о таком соседстве и не подозревают, не знают о том, что где-то рядом гибнут животные. А строители уверяют: вреда намеренного причинить не хотели. Работают чётко по проекту.
По инструкции – всё верно, никаких нарушений и всё ведь для людей. Да и ремонта многоэтажки ждали давно. Но зоозащитники уверены: проблемы останутся. Сейчас в многоэтажке, откуда Елена спасла птенцов, открыто одно окно, а значит, птицы могут в любой момент облюбовать там уголок. Когда решётки установят – выхода не будет. Зоя Кенько в поисках правды обратилась к закону. Она уверена: строители нарушили статью Кодекса об административных правонарушениях.
Специалисты уверяют: во время капремонтов такая проблема встаёт регулярно. Только в Минске на старый дом приходится от 5 до 10 гнёзд. Но предупредить беду можно, идея возникла давно, а вот консенсус нашли лишь сейчас.
В подобной ловушке, но уже в подвалах оказываются зачастую кошки и тоже погибают... Если ЖЭСы и зоозащитники договорятся, у животных будет шанс выжить, вот только волонтёров, готовых и умеющих выхаживать птиц, в стране не так много. Но это уже другая история.
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В Минске разыгралась трагедия с пернатыми. После ремонта крыши многоэтажек на проспекте Любимова строители закрыли все отверстия в чердаках. В ловушке оказались...
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