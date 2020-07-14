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Во всех городах Беларуси проходят акции протеста. Начались массовые задержания

15.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Граждане Беларуси выражают протест на действия Центризбиркома, который во вторник не зарегистрировал в кандидаты оппонентов действующего президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Люди возмущаются многочисленными задержаниями оппонентов Александра Лукашенко и ихпредставителей.

Вечером в Минске и других городах страны граждане собираются на улицах и аплодируют в знак протеста.

Как сообщает корреспондент БДГ, проспект Незавивисимости в Минске перекрыт, машины сигналят, очень много милиции и ОМОНа. Начались массовые задержания.

Напомним, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, задержанного 18 июня, председатель ЦИК Лидия Ермошина объявила виновным в финансовых махинациях, хотя суда над ним не было.

По словам юриста политика Максима Знака, с точки зрения Избирательного кодекса эти факты не являются основанием для отказа в регистрации, так как не подтверждены конкретными документами.

Формальной причиной отказа в регистрации названо несоответствие декларации о доходах и помощь иностранных государств и организаций в финансировании кампании.

Тем временем пресс-служба МВД Беларуси опубликовала обращение к гражданам страны, где призывает проявить разум и не участвовать в массовых мероприятиях, реагируя на призывы собраться на улицах.

«МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций», - говорится в сообщении.

По мнению правозащитников, ситуация, в которой проходит избирательная кампания, не соответствует международным стандартам, сопровождается многочисленными задержаниями. Широкий резонанс получило так называемое дело Белгазпромбанка, экс-глава которого, претендующий на пост президента, тоже задержан.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане Беларуси выражают протест на действия Центризбиркома, который во вторник не зарегистрировал в кандидаты оппонентов действующего президента Виктора...
 
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