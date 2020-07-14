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И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

14.07.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский сыр придает неповторимый вкус итальянской пицце. В сутки везут 500 тонн молока. Лабораторный контроль: от запаха и вкуса до микробиологии.    

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

Вадим Колядич, заместитель директора молочного предприятия:   
Мы держимся, конкуренция сильная. Очень серьезная работа с качеством, маркетингом и с продажами. Здесь идет командная работа. Иначе, по отдельности, здесь ничего не было бы.   

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

Белорусский подход к делу оценили зарубежные гурманы. В экспортном портфеле – 17 стран. Иордания, Сингапур, Катар, Саудовская Аравия, Молдова, Китай и Япония добавились только за год. Белорусский сыр с земли Туровской разъезжается по крупнейшим сетевым пиццериям мира.   

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

Вадим Колядич:  
Прошли жесточайшую проверку на рынок Китая. Мы с первого раза прошли на рынок Японии, который еще более жесткий, чем Российской Федерации.   

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

Производство продукции высокого качества невозможно без хорошего сырья – молока с высоким содержанием белка. Для некоторых твердых сортов сыра нужен и вовсе особенный рацион питания животных.   

Именно поэтому предприятия делают ставку на развитие собственной сырьевой базы с контролем молока – от корма, который ест корова, до поступления сырья в цех на переработку.   

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Думаю, что мы в 2020 году подойдем к цифре экспорта сыров в 1 миллиард долларов в годовом эквиваленте. Меняются технологии, внедряются новые системы качества, новые требования к продукции, более экологические стандарты внедряются. В целом если брать, Беларусь входит в топ-5 по большинству молочных товарных групп.  

Люди в материале: Вадим Колядич, Алексей Богданов

 
 
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Новости Беларуси. Белорусский сыр придает неповторимый вкус итальянской пицце. В сутки везут 500 тонн молока. Лабораторный контроль: от запаха и вкуса до...
 
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