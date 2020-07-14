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И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский сыр придает неповторимый вкус итальянской пицце. В сутки везут 500 тонн молока. Лабораторный контроль: от запаха и вкуса до микробиологии.
Вадим Колядич, заместитель директора молочного предприятия:
Вадим Колядич:
Производство продукции высокого качества невозможно без хорошего сырья – молока с высоким содержанием белка. Для некоторых твердых сортов сыра нужен и вовсе особенный рацион питания животных.
Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
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Новости Беларуси. Белорусский сыр придает неповторимый вкус итальянской пицце. В сутки везут 500 тонн молока. Лабораторный контроль: от запаха и вкуса до...
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