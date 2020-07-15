Вид на сегодняшние (14 июля 2020 года) события с квадрокоптера

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 14 июля 2020 года, в Бресте было неспокойно. Люди вышли на акцию несогласия в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.





Вот как это было (небольшая подборка с квадрокоптера):