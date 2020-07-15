Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Очередной день информирования прошел в Дубровенском районе. В рамках его проведения председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Дударева встретились с коллективом ОАО «Якубово-Агро».

В связи с недавним празднованием Дня Независимости, акцент во время встречи был сделан на достижениях нашей страны за годы независимости, которые напомнила слушателям Людмила Дударева:

—Без знания прошлого нет дороги в будущее. Уроки истории важно помнить, чтобы не повторять ошибки вновь. К хорошему быстро привыкаешь, но нужно помнить то, каким было начало нашей независимости, — отметила Л.А.Дударева. — А оно было тревожным: всесоюзный референдум о сохранении СССР, новоогаревский процесс по созданию нового Союза Независимых Государств, августовский путч, отставка Горбачева, денежная реформа, безумная инфляция, пустые магазинные полки и товарный дефицит.

Гражданам выдавались так называемые «Визитные карточки потребителя для приобретения промышленных товаров» и талоны — для продуктов питания. А самой тяжелой потерей для населения стало обесценивание денежных сбережений.

Объем денежной массы увеличился за 1992–1995 годы более чем в 300 раз, а рост инфляции в Беларуси в ту пору составлял около 30% в месяц. Прибавьте к этому тотальный дефицит товаров, пустые полки и огромные очереди в магазинах. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко признавался, что «в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена». В 1992 году в стране объявили либерализацию цен, но удержать их не удалось, и за год они выросли в 16,6 раза!







Дальше на конкретных цифрах она показала, что современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на этапе своего становления. Наша молодая суверенная страна, не имея опыта, стала сильным государ­ством, уверенно заявила о себе в мировом сообществе.

Так, в 2019 году по сравнению с 1994 годом номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, а также средний размер назначенных пенсий увеличились в 25 раз! В 1994 году номинальная начи­сленная среднемесячная заработная плата составляла 21,1 долл. США, в 2019 году — уже 523,2 долл. США. Размер пенсий — 8,2 долл. США и 205 долл. США соответственно.

С 38,4% до 5% снизился уровень малообеспеченности населения (удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) ниже бюджета прожиточного минимума в общей численности населения).

Расходы на питание в потребительских расходах домашних хозяйств за четверть века сократились в 1,6 раза: в 1995 году они составляли 61,6%, в 2019 году — 38,7%. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с 2,1% в 1994 году до 0,2% в 2019 году. ВВП на душу населения в долларах США вырос в 18 раз, а объем промышленного производства — в 9 раз! Экспорт товаров (в млн. долларов США) за четверть века увеличился в 13 раз, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (за период с 2000 по 2019 год) — в 10 раз, услуг (за период с 2005 по 2019 год) — в 4 раза. За четверть века наша страна поднялась в рейтинге по индексу человеческого развития с 67 места (из 148 стран) до 50 места (из 189 стран).

Значительно улучшились условия ведения бизнеса в стране. Если в 2006 году Беларусь занимала 106 место (из 155 стран) в рейтинге стран по степени благоприятности условий для ведения бизнеса Всемирного банка, то в 2019 году — уже 49 место (из 190 стран).

Анатолий Лукашов отметил, что за сухими цифрами показателей и статистики стоят кропотливый труд миллионов наших сограждан, стойкость и мужество, ежедневные личные победы белорусов, знаковые достижения и успешно реализованные проекты в различных сферах.

— Беларусь — это прежде всего люди. Как отмечал Глава государства Александр Лукашенко, «главная ценность государства — это наши люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами своей Родины». Именно такими являетесь вы — труженики ОАО «Якубово-Агро», — обратился к собравшимся руководитель района. — Вы успешно завершили первый укос трав, с соблюдением технологических требований провели закладку сенажных траншей, и сейчас готовы оказать помощь тем хозяйствам, которые не справляются сами. Спасибо вам за труд и так держать!

В завершение встречи Анатолий Лукашов обсудил с руководителем сельхоз­предприятия насущные проблемы, поинтересовался выплатами заработной платы, организацией досуга тружеников, наведением порядка на производственных территориях.

В рамках Единого дня информирования представители руководства района побывали в разных трудовых коллективах. Так, заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская провела встречи с коллективами Дубровен­ской ЦРБ и ДГПЛ, заместитель председателя-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома Александр Корнеев и председатель районного объединения профсоюзов Ирина СОКОЛОВА — с тружениками КУСХП «Зарубы» И ОАО «Герой» соответственно; управделами Дубровен­ского райисполкома Ирина Кириллова — с коллективом ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Дубровенского района».

Елена КОРСАКОВА