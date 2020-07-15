Очередной день информирования прошел в Дубровенском районе. В рамках его проведения председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Дударева встретились с коллективом ОАО «Якубово-Агро».
В связи с недавним празднованием Дня Независимости, акцент во время встречи был сделан на достижениях нашей страны за годы независимости, которые напомнила слушателям Людмила Дударева:
—Без знания прошлого нет дороги в будущее. Уроки истории важно помнить, чтобы не повторять ошибки вновь. К хорошему быстро привыкаешь, но нужно помнить то, каким было начало нашей независимости, — отметила Л.А.Дударева. — А оно было тревожным: всесоюзный референдум о сохранении СССР, новоогаревский процесс по созданию нового Союза Независимых Государств, августовский путч, отставка Горбачева, денежная реформа, безумная инфляция, пустые магазинные полки и товарный дефицит.
Гражданам выдавались так называемые «Визитные карточки потребителя для приобретения промышленных товаров» и талоны — для продуктов питания. А самой тяжелой потерей для населения стало обесценивание денежных сбережений.
Объем денежной массы увеличился за 1992–1995 годы более чем в 300 раз, а рост инфляции в Беларуси в ту пору составлял около 30% в месяц. Прибавьте к этому тотальный дефицит товаров, пустые полки и огромные очереди в магазинах. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко признавался, что «в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена». В 1992 году в стране объявили либерализацию цен, но удержать их не удалось, и за год они выросли в 16,6 раза!
Дальше на конкретных цифрах она показала, что современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на этапе своего становления. Наша молодая суверенная страна, не имея опыта, стала сильным государством, уверенно заявила о себе в мировом сообществе.
Так, в 2019 году по сравнению с 1994 годом номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, а также средний размер назначенных пенсий увеличились в 25 раз! В 1994 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составляла 21,1 долл. США, в 2019 году — уже 523,2 долл. США. Размер пенсий — 8,2 долл. США и 205 долл. США соответственно.
С 38,4% до 5% снизился уровень малообеспеченности населения (удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) ниже бюджета прожиточного минимума в общей численности населения).
Расходы на питание в потребительских расходах домашних хозяйств за четверть века сократились в 1,6 раза: в 1995 году они составляли 61,6%, в 2019 году — 38,7%. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с 2,1% в 1994 году до 0,2% в 2019 году. ВВП на душу населения в долларах США вырос в 18 раз, а объем промышленного производства — в 9 раз! Экспорт товаров (в млн. долларов США) за четверть века увеличился в 13 раз, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (за период с 2000 по 2019 год) — в 10 раз, услуг (за период с 2005 по 2019 год) — в 4 раза. За четверть века наша страна поднялась в рейтинге по индексу человеческого развития с 67 места (из 148 стран) до 50 места (из 189 стран).
Значительно улучшились условия ведения бизнеса в стране. Если в 2006 году Беларусь занимала 106 место (из 155 стран) в рейтинге стран по степени благоприятности условий для ведения бизнеса Всемирного банка, то в 2019 году — уже 49 место (из 190 стран).
Анатолий Лукашов отметил, что за сухими цифрами показателей и статистики стоят кропотливый труд миллионов наших сограждан, стойкость и мужество, ежедневные личные победы белорусов, знаковые достижения и успешно реализованные проекты в различных сферах.
— Беларусь — это прежде всего люди. Как отмечал Глава государства Александр Лукашенко, «главная ценность государства — это наши люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами своей Родины». Именно такими являетесь вы — труженики ОАО «Якубово-Агро», — обратился к собравшимся руководитель района. — Вы успешно завершили первый укос трав, с соблюдением технологических требований провели закладку сенажных траншей, и сейчас готовы оказать помощь тем хозяйствам, которые не справляются сами. Спасибо вам за труд и так держать!
В завершение встречи Анатолий Лукашов обсудил с руководителем сельхозпредприятия насущные проблемы, поинтересовался выплатами заработной платы, организацией досуга тружеников, наведением порядка на производственных территориях.
В рамках Единого дня информирования представители руководства района побывали в разных трудовых коллективах. Так, заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская провела встречи с коллективами Дубровенской ЦРБ и ДГПЛ, заместитель председателя-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома Александр Корнеев и председатель районного объединения профсоюзов Ирина СОКОЛОВА — с тружениками КУСХП «Зарубы» И ОАО «Герой» соответственно; управделами Дубровенского райисполкома Ирина Кириллова — с коллективом ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Дубровенского района».
Елена КОРСАКОВА