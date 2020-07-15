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В Витебске завершена масштабная реконструкция Полоцкого путепровода

15.07.2020 08:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске завершена масштабная реконструкция Полоцкого путепровода

Главная стройка Витебска полностью завершена! Сегодня в городе на Двине после масштабной реконструкции откроют Полоцкий путепровод. Важная транзитная артерия соединяет две части областного центра и является выездной дорогой на Полоцк, Городок и Санкт-Петербург.

Этого события в городе ждали с ноября 2018-го, и строители в сроки уложились. При этом, путепровод над железнодорожными путями практически возвели заново. Новые опоры, балки перекрытия, современные бесшовные рельсы для трамваев. Благодаря модернизации появились новые возможности и для железнодорожного движения.

Сергей Новодворский, главный инженер Витебского отделения БЖД: «Изменения коснулись и инфраструктуры Витебского отделения БЖД. Обновлялись и устройства, обеспечивающие безопасность движения поездов. Старый путепровод был заметно ниже, новый – заметно выше. Это с перспективой, что в Витебск придёт электрификация».  

В реконструкции были задействованы сотни специалистов и десятки служб. Конструкцию возводили с применением самых современных технологий мостостроения. Стоимость работ – порядка 100 миллионов рублей, а гарантия – на века. В этот понедельник открылось движение ещё по одному путепроводу – через Сож в Славгородском районе. Участие в церемонии принял Александр Лукашенко. Президент пообещал, что в ближайшие три года в Беларуси возведут и модернизируют 18 мостов.

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Теги: Витебск
 
 
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Главная стройка Витебска полностью завершена! Сегодня в городе на Двине после масштабной реконструкции откроют Полоцкий путепровод. Важная транзитная артерия...
 
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