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Экспорт предприятий Лидского района за 2019 год превысил $408 миллионов

15.07.2020 08:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экспорт предприятий Лидского района за 2019 год превысил 8 миллионов

Больше $400 миллионов за минувший год заработали на экспорте предприятия Лидского района. Один из примеров успешной работы – мебельное производство.

Оно переехало из Минска в Лиду, что доказало свою эффективность. В первую очередь, удалось сохранить и даже приумножить коллектив местной фабрики, кадры требуются и сегодня. Расширились ассортимент и сеть сбыта, в том числе через интернет. И хотя пандемия внесла некоторые коррективы в планы развития, уже в этом месяце предприятие смогло выйти на 100% загрузку. Перспектива есть и у других организаций района, такое мнение высказал вице-премьер по итогам своей рабочей поездки. 

Сегодня в Лидском районе работают 27 крупных организаций. За прошлый год они выпустили продукции на сумму больше миллиарда рублей.  

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Теги: Минск
 
 
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Больше $400 миллионов за минувший год заработали на экспорте предприятия Лидского района. Один из примеров успешной работы – мебельное производство. Оно переехало...
 
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