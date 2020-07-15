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МВД заявило, что при необходимости может блокировать доступ к ресурсам. Это реально?
Источник материала: Tut.by
МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам,
Как именно можно ограничить доступ к тем или иным ресурсам в Беларуси? Рассказываем про возможные варианты.
Кратко рассказываем, как можно ограничить доступ к ресурсу с точки зрения закона
С точки зрения нормативного регулирования есть возможность блокировки любого ресурса через внесение в так называемый черный список. Этот список (как
Грубо говоря, Министерство информации принимает решение о блокировке (на каких основаниях, расскажем ниже), в течение трех дней направляет копию решения в Государственную инспекцию, а та в тот же день включает идентификаторы интернет-ресурса в список ограниченного доступа («черный список»).
После появления идентификаторов в списке все поставщики интернет-услуг в Беларуси должны будут ограничить доступ к этому ресурсу в течение суток.
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Какие основания для блокировки прописаны в законах
Заместитель председателя ОО «БАЖ» юрист Олег Агеев рассказал 42.TUT.BY, что правовые основания и процедуры ограничения доступа к тем или иным ресурсам прописаны в законе «О средствах массовой информации» и, в частности, законе «О противодействии экстремизму».
Законодательная основа для блокировок контента
Порядок ограничения доступа
Так, Министерство информации принимает решение об ограничении доступа к информационному ресурсу в следующих случаях:
Иные организации и люди
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В статье 511 закона «О средствах массовой информации»
В частности, в СМИ нельзя распространять информацию от имени незарегистрированных организаций; пропаганду и рекламу наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; информацию о несовершеннолетних жертвах противоправных действий; информацию о способах изготовления взрывчатки и предметов с зажигательной смесью; ненадлежащую рекламу; информацию, направленную на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащую призывы к такой деятельности; порнографию; информацию о насилии и жестокости, в том числе пропагандирующую или побуждающую к самоубийству; другую информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено законодательными актами; скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей или оказывающие вредное влияние на их здоровье.
— Процедура ограничения доступа к интернет-ресурсу прописана в законе «О средствах массовой информации». Если кратко, то любое лицо обращается в Министерство информации, а оно уже проводит проверку, — поясняет Олег Агеев.
При этом он добавляет, что процедура, предусмотренная законом «О средствах массовой информации», «недемократична по своей правовой природе, потому что происходит во внесудебном порядке».
— Она непрозрачна, и хотя критерии прописаны, но очень большая воля усмотрения Мининформа — кого они хотят блокировать. Причем критерии между предупреждением и сразу блокировкой очень расплывчаты, — утверждает Олег Агеев. — Формально действительно можно заблокировать любой ресурс постановлением Министерства информации во внесудебном порядке. Однако если выявлены какие-то недостатки, владелец сайта уведомляется о причинах блокировки и ему дается время на их устранение. Если они устранены, то доступ может быть восстановлен. Либо же, как это было
Заместитель председателя также отмечает, что в последних изменениях закона «О средствах массовой информации», вступивших в силу в 2018 году, прописана разница между СМИ и интернет-ресурсами, которые не являются средствами массовой информации.
— Если очень кратко, то у них разные права (у СМИ прав больше), но ответственность такая же. В плане ответственности онлайн-ресурсы были приравнены к СМИ со всеми вытекающими возможностями жесткого реагирования со стороны государства по очень широкому перечню оснований.
Олег Агеев считает, что список оснований, согласно которым во внесудебном порядке происходит ограничение доступа к интернет-ресурсу или сетевому изданию, «приличный и не исчерпывающий». Допустим, в статье 38 закона «О средствах массовой информации» говорится, что в СМИ запрещена информация, «распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».
— Здесь руководствуются Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, где описаны экономическая, экологическая, финансовая, военная безопасность, и информационная в том числе. Они сформулированы очень широко, и я всегда говорю, что «дайте мне любую статью, и я за пять минут найду в ней угрозу национальной безопасности». Такие расплывчатые формулировки ставят под угрозу блокировок очень многие онлайн-ресурсы.
Кроме того, отмечает собеседник, ограничение доступа к информации онлайн и ее удаление является одной из мер, которые применяются в Беларуси для противодействия распространению экстремистских идей — согласно закону
Что такое экстремистские материалы
Как указано в законе, «экстремистские материалы — информационная продукция, предназначенная для публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда.
В статье 14 говорится, что распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются — в том числе и через СМИ.
Если суд признает некую информационную продукцию экстремистскими материалами, то копия вступившего в законную силу решения суда направится в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации, а именно в Министерство информации, для включения такой информационной продукции в республиканский список экстремистских материалов.
— В этом случае процедура иная — блокировка в судебном порядке. То есть только на основании решения суда экстремистский ресурс блокируется, — поясняет Олег Агеев.
Как можно заблокировать ресурс с технической точки зрения
Как в принципе можно ограничить доступ к условному сайту или тому же Telegram? На этот вопрос 42.TUT.BY ответил Владислав Шарпио, CEO и основатель u-team.by.
— В интернете сервисы работают по двум вариантам. Первый — когда нет централизованного взаимодействия, нет конкретного сервера, на котором «лежит» конкретный сайт. Например, так работает Telegram, торрент-трекеры, сеть Tor. То есть, допустим, когда вы подключаетесь к сети Tor, вы являетесь общим элементом сети. Нет четкой связи клиент-сервер — каждый клиент является сервером, а каждый сервер, по сути, клиентом.
В результате не получается заблокировать какой-либо конкретный элемент: если попытаться заблокировать клиенту возможность работы с конкретным IP, он уже через секунду будет работать с другим.
— Но большинство сайтов — так называемый unicast (однонаправленная передача данных. — Прим.TUT.BY). Когда есть четкие серверы и есть четкие клиенты, — продолжает Владислав. — Здесь два варианта: можно либо заблокировать конкретный сервер, либо протокол передачи данных.
Когда мы говорим про обычную, «белую» часть интернета, то там обычно ясно видно, где сервер и где клиент, известен протокол, по которому происходит общение, известно DNS-имя (система доменных имен, обеспечивает преобразование запрашиваемого клиентом символьного имени домена в IP-адрес. — Прим.TUT.BY), и это все можно заблокировать. Но если говорить про что-то вроде торрентов или Telegram, то это сделать невозможно.
— Можно ли заблокировать отдельные телеграм-каналы?
— Блокировка отдельных телеграм-каналов нереальна. Вопрос в том, что конкретные аккаунты обычно привязаны к вполне реальным мобильным телефонам. А это вообще не касается самого Telegram.
— А можно ли блокировать конкретных людей?
— Можно, но в этом нет смысла. Допустим, если заблокируют мою SIM-карту и договор на интернет в квартире, я смогу пойти в KFC и подключиться к бесплатному Wi-Fi. Или, если заблокируют MAC-адрес, то могу взять макбук у соседа.
На вопрос, что делать, если у тебя «заберут» или заблокируют домен, Владислав ответил, что в этом случае можно будет перейти на новый и известить своих читателей о смене адреса через мобильное приложение ресурса (пользователям нужно будет только скачать небольшое обновление приложения).
По словам собеседника, сейчас есть три варианта возможных блокировок. Первая — это блокировка по DNS. Второе — блокировка конкретных IP-адресов. Третье — блокировка конкретных протоколов или сертификатов. Последнее применяют к тем или иным мессенджерам, но довольно часто — безрезультатно, так как они «мимикрируют под всевозможный валидный трафик и никто их определить не сможет», и в этом случае «придется конкретно блокировать HTTP-запрос».
Однако, как говорит Владислав, чтобы проанализировать весь трафик белорусов, государству понадобятся гигантские ресурсы.
— В силе есть свои слабости. Когда вы пропускаете весь трафик через одного провайдера, этот провайдер должен иметь мощности, достаточные для полной дешифровки трафика, а для этого должны быть ресурсы в 400 раз больше.
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Спросили, как можно заблокировать доступ пользователей национального сегмента Сети к тем или иным ресурсам.
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