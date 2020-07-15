МВД заявило, что при необходимости может блокировать доступ к ресурсам. Это реально?

Источник материала: Tut.by

МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам, заявил 13 июля на пресс-конференции первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. Так он ответил на вопрос, возможно ли заблокировать в Беларуси Telegram, как это было сделано в России. Дословно ответ звучал так: «С технической точки зрения нельзя, а с информационной точки зрения просто глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы. Почему? Интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух. Но тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам».

Как именно можно ограничить доступ к тем или иным ресурсам в Беларуси? Рассказываем про возможные варианты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Кратко рассказываем, как можно ограничить доступ к ресурсу с точки зрения закона

С точки зрения нормативного регулирования есть возможность блокировки любого ресурса через внесение в так называемый черный список. Этот список (как говорится в постановлении Оперативно-аналитического центра, Министерства связи и информатизации и Министерства информации «Об утверждении положения о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу» от 3 октября 2018 г. № 8/10/6) формируется Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации «на основании решений об ограничении доступа к интернет-ресурсу, принимаемых Министерством информации».

Грубо говоря, Министерство информации принимает решение о блокировке (на каких основаниях, расскажем ниже), в течение трех дней направляет копию решения в Государственную инспекцию, а та в тот же день включает идентификаторы интернет-ресурса в список ограниченного доступа («черный список»).

После появления идентификаторов в списке все поставщики интернет-услуг в Беларуси должны будут ограничить доступ к этому ресурсу в течение суток.

Также можно исключить из реестра доменной зоны домен «в связи с нарушениями, связанными с использованием домена». В таком случае владельцу придется сменить «прописку» сайта.

Какие основания для блокировки прописаны в законах

Заместитель председателя ОО «БАЖ» юрист Олег Агеев рассказал 42.TUT.BY, что правовые основания и процедуры ограничения доступа к тем или иным ресурсам прописаны в законе «О средствах массовой информации» и, в частности, законе «О противодействии экстремизму».

Законодательная основа для блокировок контента появилась в 2010 году с указом № 60. Она была дополнена благодаря поправкам в Закон «О средствах массовой информации» (в 2014 и 2018 годах).

Порядок ограничения доступа регламентирован все тем же постановлением № 8/10/6.

Так, Министерство информации принимает решение об ограничении доступа к информационному ресурсу в следующих случаях:

по собственной инициативе — если владельцу ресурса вынесли два и более письменных предупреждения или он не выполнил законное требование об устранении нарушений законодательства о СМИ;

по решению суда — чаще всего так поступают с экстремистским контентом;

по поручению (письменное уведомление) государственных органов и организаций в соответствии с их компетенцией.

Иные организации и люди могут инициировать блокировку только через обращение к государственным органам с предложениями об ограничении доступа к информации, распространение которой̆ запрещено, а уже те направляют уведомление Министерству информации.

Нажмите сюда, чтобы узнать, когда блокируют доступ к интернет-ресурсу и сетевому изданию В статье 511 закона «О средствах массовой информации» говорится , что «ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию» осуществляется в случае: вынесения владельцу интернет-ресурса в течение года двух и более требований республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации, а владельцу сетевого издания — в течение года двух и более письменных предупреждений ;

республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации, а ; распространения посредством интернет-ресурса, сетевого издания информации, распространение которой запрещено в соответствии с законом «О средствах массовой информации» и иными законодательными актами Республики Беларусь или вступившими в законную силу решениями суда. В частности, в СМИ нельзя распространять информацию от имени незарегистрированных организаций; пропаганду и рекламу наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; информацию о несовершеннолетних жертвах противоправных действий; информацию о способах изготовления взрывчатки и предметов с зажигательной смесью; ненадлежащую рекламу; информацию, направленную на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащую призывы к такой деятельности; порнографию; информацию о насилии и жестокости, в том числе пропагандирующую или побуждающую к самоубийству; другую информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено законодательными актами; скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей или оказывающие вредное влияние на их здоровье. невыполнения владельцем интернет-ресурса требования республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о средствах массовой информации либо несообщения в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации об их устранении и непредставления подтверждающих документов.

— Процедура ограничения доступа к интернет-ресурсу прописана в законе «О средствах массовой информации». Если кратко, то любое лицо обращается в Министерство информации, а оно уже проводит проверку, — поясняет Олег Агеев.

При этом он добавляет, что процедура, предусмотренная законом «О средствах массовой информации», «недемократична по своей правовой природе, потому что происходит во внесудебном порядке».

— Она непрозрачна, и хотя критерии прописаны, но очень большая воля усмотрения Мининформа — кого они хотят блокировать. Причем критерии между предупреждением и сразу блокировкой очень расплывчаты, — утверждает Олег Агеев. — Формально действительно можно заблокировать любой ресурс постановлением Министерства информации во внесудебном порядке. Однако если выявлены какие-то недостатки, владелец сайта уведомляется о причинах блокировки и ему дается время на их устранение. Если они устранены, то доступ может быть восстановлен. Либо же, как это было в случае с legalize.by , можно попробовать обжаловать решение в судебном порядке.

Заместитель председателя также отмечает, что в последних изменениях закона «О средствах массовой информации», вступивших в силу в 2018 году, прописана разница между СМИ и интернет-ресурсами, которые не являются средствами массовой информации.

— Если очень кратко, то у них разные права (у СМИ прав больше), но ответственность такая же. В плане ответственности онлайн-ресурсы были приравнены к СМИ со всеми вытекающими возможностями жесткого реагирования со стороны государства по очень широкому перечню оснований.

Олег Агеев считает, что список оснований, согласно которым во внесудебном порядке происходит ограничение доступа к интернет-ресурсу или сетевому изданию, «приличный и не исчерпывающий». Допустим, в статье 38 закона «О средствах массовой информации» говорится, что в СМИ запрещена информация, «распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

— Здесь руководствуются Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, где описаны экономическая, экологическая, финансовая, военная безопасность, и информационная в том числе. Они сформулированы очень широко, и я всегда говорю, что «дайте мне любую статью, и я за пять минут найду в ней угрозу национальной безопасности». Такие расплывчатые формулировки ставят под угрозу блокировок очень многие онлайн-ресурсы.

Посмотреть, какие интернет-ресурсы в последнее блокировал Мининформ, можно на его сайте . Так, ко многим доступ был ограничен за распространение информации о продаже наркотиков или порнографию. Встречаются примеры блокировки и за нарушение закона «О рекламе».

Кроме того, отмечает собеседник, ограничение доступа к информации онлайн и ее удаление является одной из мер, которые применяются в Беларуси для противодействия распространению экстремистских идей — согласно закону «О противодействии экстремизму» .

Что такое экстремистские материалы Как указано в законе, «экстремистские материалы — информационная продукция, предназначенная для публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда. В статье 14 говорится, что распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются — в том числе и через СМИ. Если суд признает некую информационную продукцию экстремистскими материалами, то копия вступившего в законную силу решения суда направится в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации, а именно в Министерство информации, для включения такой информационной продукции в республиканский список экстремистских материалов.

— В этом случае процедура иная — блокировка в судебном порядке. То есть только на основании решения суда экстремистский ресурс блокируется, — поясняет Олег Агеев.

Как можно заблокировать ресурс с технической точки зрения



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: barnimages.com

Как в принципе можно ограничить доступ к условному сайту или тому же Telegram? На этот вопрос 42.TUT.BY ответил Владислав Шарпио, CEO и основатель u-team.by.

— В интернете сервисы работают по двум вариантам. Первый — когда нет централизованного взаимодействия, нет конкретного сервера, на котором «лежит» конкретный сайт. Например, так работает Telegram, торрент-трекеры, сеть Tor. То есть, допустим, когда вы подключаетесь к сети Tor, вы являетесь общим элементом сети. Нет четкой связи клиент-сервер — каждый клиент является сервером, а каждый сервер, по сути, клиентом.

В результате не получается заблокировать какой-либо конкретный элемент: если попытаться заблокировать клиенту возможность работы с конкретным IP, он уже через секунду будет работать с другим.

Например, как пишет РБК, чтобы поддержать работу Telegram в России в условиях «блокировки», компания стала активно менять IP-адреса, используя новые адреса из облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud. То есть Роскомнадзор вносил новые IP-адреса в реестр и блокировал доступ к ним из России, а мессенджер тут же переходил на новый пул адресов.

— Но большинство сайтов — так называемый unicast (однонаправленная передача данных. — Прим.TUT.BY). Когда есть четкие серверы и есть четкие клиенты, — продолжает Владислав. — Здесь два варианта: можно либо заблокировать конкретный сервер, либо протокол передачи данных.

Когда мы говорим про обычную, «белую» часть интернета, то там обычно ясно видно, где сервер и где клиент, известен протокол, по которому происходит общение, известно DNS-имя (система доменных имен, обеспечивает преобразование запрашиваемого клиентом символьного имени домена в IP-адрес. — Прим.TUT.BY), и это все можно заблокировать. Но если говорить про что-то вроде торрентов или Telegram, то это сделать невозможно.

Отметим, что вечером 14 июля читатели жаловались нам на то, что Telegram работает непривычно медленно — видео грузились дольше, чем обычно.

— Можно ли заблокировать отдельные телеграм-каналы?

— Блокировка отдельных телеграм-каналов нереальна. Вопрос в том, что конкретные аккаунты обычно привязаны к вполне реальным мобильным телефонам. А это вообще не касается самого Telegram.

— А можно ли блокировать конкретных людей?

— Можно, но в этом нет смысла. Допустим, если заблокируют мою SIM-карту и договор на интернет в квартире, я смогу пойти в KFC и подключиться к бесплатному Wi-Fi. Или, если заблокируют MAC-адрес, то могу взять макбук у соседа.

На вопрос, что делать, если у тебя «заберут» или заблокируют домен, Владислав ответил, что в этом случае можно будет перейти на новый и известить своих читателей о смене адреса через мобильное приложение ресурса (пользователям нужно будет только скачать небольшое обновление приложения).

По словам собеседника, сейчас есть три варианта возможных блокировок. Первая — это блокировка по DNS. Второе — блокировка конкретных IP-адресов. Третье — блокировка конкретных протоколов или сертификатов. Последнее применяют к тем или иным мессенджерам, но довольно часто — безрезультатно, так как они «мимикрируют под всевозможный валидный трафик и никто их определить не сможет», и в этом случае «придется конкретно блокировать HTTP-запрос».

Однако, как говорит Владислав, чтобы проанализировать весь трафик белорусов, государству понадобятся гигантские ресурсы.

— В силе есть свои слабости. Когда вы пропускаете весь трафик через одного провайдера, этот провайдер должен иметь мощности, достаточные для полной дешифровки трафика, а для этого должны быть ресурсы в 400 раз больше.