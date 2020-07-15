О самых частых способах онлайн-мошенничества

Жертвами становятся как покупатели, так и продавцы.





interfax.by Правоохранители назвали наиболее распространенные способы совершения противоправных действий с использованием торговых интернет-площадок, пишет

"Предоплата" (обман продавца)

Злоумышленник выступает в роли потенциального покупателя товара. На одной из интернет-площадок с объявлениями он находит продавца и копирует его контактные данные. Затем ищет его в мессенджерах или пишет в социальных сетях, представляясь покупателем с указанной торговой площадки, сообщая в ходе переписки, что товар ему понравился и он хочет его приобрести в связи с чем уже якобы совершил предоплату. В качестве доказательства высылается скриншот якобы электронного карт-чека о перечислении средств и ссылка на поддельную страницу, которая может выглядеть как один из разделов официального сайта интернет-площадки или банка.









На странице продавцу предлагается ввести номер своей платежной карты, имя держателя, срок действия, CVV-код указанный на оборотной стороне карты. Также преступники порой дополнительно просят продавца предоставить информацию, содержащуюся в смс-сообщении, поступившем из банка, для подтверждения получения предоплаты. Получив эти сведения мошенники похищают деньги с карты.

"Доставка" (обман покупателя)

Злоумышленник размещает объявление на интернет-площадке о продаже товара по крайне привлекательной цене. После того, как потенциальный покупатель начинает вести переписку во внутреннем чате площадки, преступник под различными предлогами убеждает его продолжить общение в мессенджере или социальной сети.





Во время общения мошенник уговаривает покупателя внести предоплату или оформить доставку, и чтобы развеять сомнения, "продавец" сообщает о новой услуге удержания (холдирования) средств, которая появилась на торговой площадке. Якобы если доставка не произойдет, то торговая площадка автоматически вернет средства на карту. При этом покупателю высылается ссылка на поддельную страницу, которая имитирует официальную страницу торговой площадки или интернет-банкинга, где нужно ввести данные карты, чтобы совершить предоплату. Покупателя просят заполнить номер карты, имя держателя, срок ее действия, CVV-код (3 цифры на оборотной стороне карты). В некоторых случаях собеседник может попросить назвать проверочный код из смс-уведомления банка. Как только пользователь вводит данные своей карты, с нее списываются деньги, посылка не приходит и средства не возвращаются.

"Возврат средств" (обман покупателя или продавца)

После того как злоумышленник использовал одну из описанных выше схем для хищения денежных средств, спустя некоторое время он вновь связывается с потерпевшим (в мессенджерах или социальный сетях), но в этот раз представляется сотрудником торговой площадки или транспортной компании и сообщает, что произошла ошибка и деньги списаны случайно. После этого он высылает потерпевшему ссылку на поддельную страницу возврата средств, где нужно вновь ввести данные своей карты и сумму, которую ему должны вернуть. После того, как указанная информация вводится, со счета повторно списываются деньги.

Правоохранители рекомендуют:

Вести общение с потенциальными покупателями или продавцами только во внутреннем чате торговой площадки. Зачастую торговые площадки блокируют возможность перехода на поддельные ресурсы.





Ведя общение с пользователем стоит перейти к его профилю и обратить внимание на дату создания. Если он создан несколько дней назад, то это должно вызвать дополнительную настороженность.





Очень внимательно относитесь к любому случаю, когда необходимо ввести данные карты или информацию, предоставленную банком (смс-код, логин или пароль от Интернет-банкинга). Самый надежный способ уберечь свои средства – никому не сообщать реквизиты своей карты.





Уточните у собеседника номер телефона, если он не указан в объявлении, а потом позвоните на этот номер, чтобы убедиться, что он реален и принадлежит именно пользователю, с которым вы совершаете сделку. Очень часто злоумышленники используют номера телефонов, взятые в аренду на непродолжительное время и физического доступа к нему, не имеют.









Используйте отдельную банковскую карту для осуществления интернет-покупок. На ней не должны храниться денежные средства и на нее не должен поступать регулярный доход в виде зарплаты, стипендии или пенсии.





Избегайте перехода по неизвестным ссылкам. Если вам прислали такую ссылку, то, независимо от того, кто ее прислал, прежде чем по ней перейти, внимательно проверьте доменное имя. Отличие в одну букву или символ свидетельствует о том, что перед вами ссылка на поддельный ресурс.





Если вы все же ввели данные своей банковской карты на поддельном ресурсе или сообщили их постороннему лицу - срочно блокируйте карту, позвонив в банк либо с помощью приложения интернет-банкинга.



