Что съесть, чтобы не укачивало в транспорте? Отвечают диетологи

Источник материала: ОНТ

Испанские диетологи Фатима Бранко и Нурия Монфуледа назвали продукты, которые помогут избежать укачивания в дороге. Об этом они рассказали в интервью изданию La Vanguardia , передает РИА Новости.

По их словам, одним из таких продуктов является рис. Причем, желательно выбирать бурый рис и при готовке использовать немного воды. Также диетологи посоветовали в качестве перекусов яблоки и арахис.

Фатима Бранко отметила: «классическим» средством от головокружений является имбирь. Тем, кому не нравится вкус имбиря, специалисты посоветовали употреблять его настои с добавлением фруктов. Еще одним продуктом, который поможет избежать укачивания, назвали свежий несоленый сыр.

Врачи посоветовали во время путешествий избегать очень тяжелой и жирной пищи, газированных напитков и выпечки, а также алкогольных напитков.

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