ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нападение в Норвегии: неизвестный с ножом ранил трех человек. Один погиб

15.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нападения были совершены на улицах в разных точках города Сарпсборге, расположенном на юге страны.

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в ночь на 15 июля в городе Сарпсборге, что на юге Норвегии. Об этом, в среду, 15 июля, сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK). 

Отмечается, что все жертвы являются женщинами. Одна из них скончалась в результате ранения, одна госпитализирована с тяжелыми ранениями, третья жертва нападавшего ранена в руку.



Полицейское управление на своей странице в Twitter сообщило, что задержан один подозреваемый в этих нападениях. Однако, по версии правоохранителей, преступников с ножом могло быть больше, поэтому жителей Сарпсборга призвали пока оставаться дома и не выходить на улицу.

Позднее полиция сообщила, что одна из пострадавших смогла узнать преступника, он был арестован. При этом сотрудники правопорядка подчеркивают, что преступник мог действовать не один и призывают жителей Сарпсборга оставаться дома.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападения были совершены на улицах в разных точках города Сарпсборге, расположенном на юге страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что съесть, чтобы не укачивало в транспорте? Отвечают диетологи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика