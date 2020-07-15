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Один человек погиб, двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии
Источник материала: ОНТ
Один человек погиб, еще двое получили ножевые ранения в результате произошедших минувшей ночью нападений в городе Сарпсборг, расположенном на юго-востоке Норвегии. Об этом
Одна из раненых в ходе нападения женщин скончалась в больнице, а еще одна пострадавшая находится в критическом состоянии.
Отмечается, что нападения были совершены в разных точках города, поэтому они могли стать результатом действий сразу нескольких злоумышленников. При этом пока полицией по подозрению в совершении нападений был задержан один человек.
Фото: NRK
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Один человек погиб, еще двое получили ножевые ранения в результате произошедших минувшей ночью нападений в городе Сарпсборг, расположенном на юго-востоке...
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