Один человек погиб, двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии

Источник материала: ОНТ

Один человек погиб, еще двое получили ножевые ранения в результате произошедших минувшей ночью нападений в городе Сарпсборг, расположенном на юго-востоке Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию.

Одна из раненых в ходе нападения женщин скончалась в больнице, а еще одна пострадавшая находится в критическом состоянии.

Отмечается, что нападения были совершены в разных точках города, поэтому они могли стать результатом действий сразу нескольких злоумышленников. При этом пока полицией по подозрению в совершении нападений был задержан один человек.

Фото: NRK

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