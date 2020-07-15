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Крутейший музыкальный сервис Spotify зазвучал в Беларуси: цены выше, чем в России

15.07.2020 09:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Самая популярная в мире музыкальная стриминговая площадка Spotify родом из Швеции с 15 июля доступна на территории Беларуси. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на компанию.

Цены

Spotify можно пользоваться либо бесплатно, любо по подписке Spotify Premium без рекламы.

Spotify Premium дает полный пакет услуг сервиса за 4,99 доллара в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, цена которого – 7,99 доллара в месяц, позволяют подключиться максимум шести людям. Новый тариф Spotify Premium для двоих (6,49 доллара), помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта, предлагает «Микс для двоих» – автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. Spotify Premium для студентов обойдется за 2,49 доллара в месяц. 

Для сравнения: в США подписка на Spotify Premium стоит 9,99 доллара в месяц, тариф для семьи – 14,99, вариант для двоих – 12,99, и вариант для студентов – 5,99 доллара. В России индивидуальная подписка стоит 169 российских рублей в месяц (2,39 доллара), на двоих – 219 российских рублей (чуть больше трех долларов), семейная на шесть человек – 269 российских рублей в месяц (3,80 доллара).

Чем хорош Spotify 

Более 50 миллионов треков и четырех миллиардов плейлистов с музыкой локальных и международных исполнителей; персональные рекомендации новой музыки; возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Tinder, Google Maps, Xbox.

 
 
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Самая популярная в мире музыкальная стриминговая площадка Spotify родом из Швеции с 15 июля доступна на территории Беларуси. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на компанию....
 
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