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Крутейший музыкальный сервис Spotify зазвучал в Беларуси: цены выше, чем в России
Источник материала: KYKY>
Самая популярная в мире музыкальная стриминговая площадка Spotify родом из Швеции с 15 июля доступна на территории Беларуси. Об этом
Цены
Spotify можно пользоваться либо бесплатно, любо по подписке Spotify Premium без рекламы.
Spotify Premium дает полный пакет услуг сервиса за 4,99 доллара в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, цена которого – 7,99 доллара в месяц, позволяют подключиться максимум шести людям. Новый тариф Spotify Premium для двоих (6,49 доллара), помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта, предлагает «Микс для двоих» – автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. Spotify Premium для студентов обойдется за 2,49 доллара в месяц.
Для сравнения: в США подписка на Spotify Premium стоит 9,99 доллара в месяц, тариф для семьи – 14,99, вариант для двоих – 12,99, и вариант для студентов – 5,99 доллара. В России индивидуальная подписка стоит 169 российских рублей в месяц (2,39 доллара), на двоих – 219 российских рублей (чуть больше трех долларов), семейная на шесть человек – 269 российских рублей в месяц (3,80 доллара).
Чем хорош Spotify
Более 50 миллионов треков и четырех миллиардов плейлистов с музыкой локальных и международных исполнителей; персональные рекомендации новой музыки; возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Tinder, Google Maps, Xbox.
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Самая популярная в мире музыкальная стриминговая площадка Spotify родом из Швеции с 15 июля доступна на территории Беларуси. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на компанию....
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