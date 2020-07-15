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В Новополоцке горела квартира дома по улице Молодёжной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июля в Новополоцке загорелась одна из квартир дома по улице Молодёжной.
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Огнём повреждены вещи в комнате, закопчены стены и потолок. Выясняется причина загорания.
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Новости Беларуси. 15 июля в Новополоцке загорелась одна из квартир дома по улице Молодёжной. По сведениям Витебского ОУМЧС, сообщение о происшествии поступило...
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