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Эксклюзивный дистрибутор ТД «БелАЗ» судится с дочерью Юрия Чижа

15.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксклюзивный дистрибутор жодинских самосвалов на российском рынке «Торговый дом «БелАЗ» подал иск на российскую компанию «Белаз-сервис», владелицей основной доли которой является дочь белорусского бизнесмена Юрия Чижа.

Эксклюзивный дистрибутор ТД «БелАЗ» судится с дочерью Юрия Чижа
Исковое заявление «ТД «Белаз» принято к производству Арбитражным судом Москвы, который назначил собеседование с участниками процесса и предварительное судебное заседание на 30 июля этого года.

Согласно документу, размещенному в реестре судебных дел, истец требует взыскать с ООО «Белаз-сервис» задолженность по одному из договоров поставки в 2017 году. Речь идет о сумме около 177,2 млн российских рублей.

Компания «Белаз-сервис» была зарегистрирована в 2012 году в Архангельске и специализируется на «техническом обслуживании и ремонте прочих автотранспортных средств». Дочь белорусского бизнесмена Татьяна Чиж стала одним из ее совладельцев в мае 2017 года. Сейчас ее доля в «Белаз-сервисе» составляет 54,55%. Выручка компании в прошлом году сократилась более чем в 4 раза по сравнению с предшествующим периодом и составила около 470 млн российских рублей. При этом компания «Белаз-сервис»  получила чистую прибыль в размере свыше 45 млн российских рублей. По состоянию на 2019 год среднесписочная численность сотрудников составляла 144 человека.


«Белаз-сервис» — не единственный актив семьи Юрия Чижа в России. По данным российских регистров, той же Татьяне Чиж с 2017 года принадлежит 60-процентная доля в компании «Белаз-Поморье», которая зарегистрирована в городе Видное Московской области и занимается «подготовкой участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков».

По итогам прошлого года выручка «Белаз-Поморья» составила немногим более 1 млрд российских рублей при чистой прибыли около 85 млн российских рублей. Татьяне Чиж принадлежит и 30-процентная доля в компании «Центр технической поддержки «Белаз-24», зарегистрированной в якутском городе Нерюнгри.

Юрий Чиж, его родственники и его бывшие компании стали фигурантами нескольких судебных разбирательств в Беларуси. В России наблюдается похожая ситуация.

В 2019-2020 годах в суды с исками к компаниям «Белаз-сервис» и «Белаз-Поморье» обратились их бывшие совладельцы. Они потребовали взыскать «действительную стоимость» их доли в уставном капитале этих структур, а также  проценты за пользование чужими денежными средствами. Во всех случаях суды удовлетворили иски, обязав владельцев «Белаз-сервис» и «Белаз-Поморье» выплатить компенсации на сумму несколько сотен миллионов российских рублей.    
 
 
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Эксклюзивный дистрибутор жодинских самосвалов на российском рынке «Торговый дом «БелАЗ» подал иск на российскую компанию «Белаз-сервис», владелицей основной...
 
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