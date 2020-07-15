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На заводе Volkswagen в Калуге произведен 600-тысячный двигатель

15.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заводе по производству двигателей Volkswagen в Калуге достигнут новый производственный рекорд — выпущен 600-тысячный бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211.


Новый производственный рекорд был установлен за без малого пять лет с момента открытия моторного завода в Калуге — он заработал в сентябре 2015 года. Находится предприятие в технопарке «Грабцево», рядом с автомобильным производством Volkswagen. Только в 2019 году на заводе было выпущено 143 500 двигателей.


Выпускаемые в Калуге 1,6-литровые атмосферные двигатели (доступны в двух вариантах мощности, 90 л.с. и 110 л.с.) устанавливаются на модели российского производства — кроме Volkswagen Polo это также Skoda Rapid и Octavia. Кроме того, выпускаемые в Калуге двигатели экспортируются в Германию, Мексику, Испанию, Польшу и другие страны. По итогам прошлого года общий объем экспорта составил 24 тысячи двигателей.

 
 
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На заводе по производству двигателей Volkswagen в Калуге достигнут новый производственный рекорд - выпущен 600-тысячный бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211.
 
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