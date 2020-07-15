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Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане

15.07.2020 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск ожидают прибытия борта «Белавиа», который должен доставить наших соотечественников на родину из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане

Чартерный рейс по маршруту Ташкент – Минск был организован в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. Из-за резкого роста числа заболевших власти Узбекистана ввели жесткие карантинные меры, которые будут действовать до 1 августа.

Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане

В их числе запрет на внутренние и международные воздушные перевозки, движение транспорта между регионами, массовые мероприятия. Закрыты объекты общественного питания, школы, торговые центры, рынки, а также места отдыха.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск ожидают прибытия борта «Белавиа», который должен доставить наших соотечественников на родину из Узбекистана,...
 
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