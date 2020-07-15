ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко проведет встречу с активом Витебской области

15.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета


Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с рабочей поездкой Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

В облисполкоме глава государства встретится с активом Витебской области. Ранее подобные встречи с активами регионов прошли в Могилеве, Гродно, Солигорске, Бресте. Александр Лукашенко также встречался с активом Минска.

Планируется, что затем в Витебске Президент примет участие в торжественной церемонии открытия путепровода «Полоцкий». Путепровод был построен в конце XIX века, последний раз реконструирован в 1958 году и представляет особую важность для улично-дорожной сети Витебска. Возведенный новый путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м и протяженностью 412 м. Благодаря слаженным мероприятиям, мобилизации строительных организаций из разных регионов страны объект возведен в максимально короткие сроки (изначально на строительство моста отводилось 49 месяцев, фактически уложились в 20 месяцев).

https://www.belta.by/

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с рабочей поездкой Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА. В облисполкоме глава государства встретится с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легендарную “Катюшу” установили у подножия Кургана Славы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика