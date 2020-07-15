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Лукашенко проведет встречу с активом Витебской области
15.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с рабочей поездкой Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
В облисполкоме глава государства встретится с активом Витебской области. Ранее подобные встречи с активами регионов прошли в Могилеве, Гродно, Солигорске, Бресте. Александр Лукашенко также встречался с активом Минска.
Планируется, что затем в Витебске Президент примет участие в торжественной церемонии открытия путепровода «Полоцкий». Путепровод был построен в конце XIX века, последний раз реконструирован в 1958 году и представляет особую важность для улично-дорожной сети Витебска. Возведенный новый путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м и протяженностью 412 м. Благодаря слаженным мероприятиям, мобилизации строительных организаций из разных регионов страны объект возведен в максимально короткие сроки (изначально на строительство моста отводилось 49 месяцев, фактически уложились в 20 месяцев).
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с рабочей поездкой Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА. В облисполкоме глава государства встретится с...
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