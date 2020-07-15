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Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы сериала «Хор»
Источник материала: ОНТ
Судмедэксперты США назвали причину смерти звезды сериала «Хор» Наи Риверы. По их словам, женщина скончалась из-за несчастного случая. Об этом сообщает телеканал
Ранее стало известно, что в озере Пиру в штате Калифорния было обнаружено тело 33-летней американской актрисы и певицы Наи Риверы, которая на минувшей неделе пропала во время прогулки с сыном. По версии полиции, тонущая Ривера смогла спасти сына, но при этом сама утонула.
Отмечается, что пока нет оснований полагать, что к смерти актрисы причастны алкоголь или наркотики. При этом образцы отправят на токсикологическое тестирование.
Ривера стала третьим человеком из сериала «Хор», который ушел из жизни в возрасте около 30 лет. В 2013 году скончался актер Кори Монтейт в возрасте 31 года, а в 2018 году покончил жизнь самоубийством Марк Саллинг, которому на тот момент было 35 лет.
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Судмедэксперты США назвали причину смерти звезды сериала «Хор» Наи Риверы. По их словам, женщина скончалась из-за несчастного случая. Об этом сообщает телеканал Fox...
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