Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы сериала «Хор»

Источник материала: ОНТ

Судмедэксперты США назвали причину смерти звезды сериала «Хор» Наи Риверы. По их словам, женщина скончалась из-за несчастного случая. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния).

Ранее стало известно, что в озере Пиру в штате Калифорния было обнаружено тело 33-летней американской актрисы и певицы Наи Риверы, которая на минувшей неделе пропала во время прогулки с сыном. По версии полиции, тонущая Ривера смогла спасти сына, но при этом сама утонула.

Отмечается, что пока нет оснований полагать, что к смерти актрисы причастны алкоголь или наркотики. При этом образцы отправят на токсикологическое тестирование.

Ривера стала третьим человеком из сериала «Хор», который ушел из жизни в возрасте около 30 лет. В 2013 году скончался актер Кори Монтейт в возрасте 31 года, а в 2018 году покончил жизнь самоубийством Марк Саллинг, которому на тот момент было 35 лет.

Фото: instagram.com/nayarivera

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