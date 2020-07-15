ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы сериала «Хор»

15.07.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы сериала «Хор»

Судмедэксперты США назвали причину смерти звезды сериала «Хор» Наи Риверы. По их словам, женщина скончалась из-за несчастного случая. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния).

Ранее стало известно, что в озере Пиру в штате Калифорния было обнаружено тело 33-летней американской актрисы и певицы Наи Риверы, которая на минувшей неделе пропала во время прогулки с сыном. По версии полиции, тонущая Ривера смогла спасти сына, но при этом сама утонула.

Отмечается, что пока нет оснований полагать, что к смерти актрисы причастны алкоголь или наркотики. При этом образцы отправят на токсикологическое тестирование.

Ривера стала третьим человеком из сериала «Хор», который ушел из жизни в возрасте около 30 лет. В 2013 году скончался актер Кори Монтейт в возрасте 31 года, а в 2018 году покончил жизнь самоубийством Марк Саллинг, которому на тот момент было 35 лет.

Фото: instagram.com/nayarivera

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судмедэксперты США назвали причину смерти звезды сериала «Хор» Наи Риверы. По их словам, женщина скончалась из-за несчастного случая. Об этом сообщает телеканал Fox...
 
Новости дня
Новости разные
 
На заводе Volkswagen в Калуге произведен 600-тысячный двигатель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика