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Вадим Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль
Источник материала: Tut.by
Ночью 14 июля известный столичный ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал видеоролик, в котором предложил Александру Лукашенко публично извиниться перед ним. При этом ресторатор поставил одно условие: если в течение суток извинений не поступит, Прокопьев вызывает главу государства на дуэль.
Поводом для записи ролика стало то, что, по словам Прокопьева, Лукашенко назвал его «п***расом» — якобы так лидер Беларуси отреагировал на майское
— Если вы, Александр Лукашенко, предпочтете не извиняться, тогда старый проверенный способ без понтов и уголовщины — три раунда в ринге по три минуты.
В качестве секундантов на возможной дуэли ресторатор видит главу МВД Юрия Караева и экс-начальник ОМОНа Юрия Подобеда. Ответ Прокопьев готов принять лично от Лукашенко устно или письменно в течение суток.
По словам ресторатора, свое видеообращение он отправил пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт и «для верности» во все СМИ. На почту TUT.BY также пришло письмо о приглашении на дуэль: в нем говорится, что специально для этого Прокопьев готов приехать в Беларусь и обсудить с кандидатом в президенты реальность и будущее белорусской экономики. За ночь ролик посмотрели более 36 тысяч человек.
Напомним, ранее
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Ночью 14 июля известный столичный ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал видеоролик, в котором предложил Александру Лукашенко публично извиниться перед ним. При...
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