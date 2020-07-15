Вадим Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль

Источник материала: Tut.by

Ночью 14 июля известный столичный ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал видеоролик, в котором предложил Александру Лукашенко публично извиниться перед ним. При этом ресторатор поставил одно условие: если в течение суток извинений не поступит, Прокопьев вызывает главу государства на дуэль.

Поводом для записи ролика стало то, что, по словам Прокопьева, Лукашенко назвал его «п***расом» — якобы так лидер Беларуси отреагировал на майское обращение Прокопьева к владельцем ресторанов, в котором тот обратил внимание на проблемы отрасли и предложил их решить вместе. Об этой реакции ресторатору рассказали «трое мужчин из хоккейной раздевалки президента». Прокопьев потребовал от главы государства публичных извинений, а в случае отказа предложил такой вариант:

— Если вы, Александр Лукашенко, предпочтете не извиняться, тогда старый проверенный способ без понтов и уголовщины — три раунда в ринге по три минуты.

В качестве секундантов на возможной дуэли ресторатор видит главу МВД Юрия Караева и экс-начальник ОМОНа Юрия Подобеда. Ответ Прокопьев готов принять лично от Лукашенко устно или письменно в течение суток.

По словам ресторатора, свое видеообращение он отправил пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт и «для верности» во все СМИ. На почту TUT.BY также пришло письмо о приглашении на дуэль: в нем говорится, что специально для этого Прокопьев готов приехать в Беларусь и обсудить с кандидатом в президенты реальность и будущее белорусской экономики. За ночь ролик посмотрели более 36 тысяч человек.

Напомним, ранее стало известно , что Вадим Прокопьев продал свои доли в минских ресторанах, чтобы переехать в Сингапур и открыть там бар. Прокопьев занимался Bistro de Luxe, Tapas Bar, Mai Thai, Pelican, Prokopiev Catering, был причастен к Grand Cafe, News café, закрывшемуся клубу Blondes and Brunettes.

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