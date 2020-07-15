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Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы

15.07.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До открытия «Славянского базара» в Витебске остается чуть более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его позывные зазвучат уже вечером 16 июля. Концерты будут проходить на открытых площадках города на протяжении четырех дней.  

Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы

Кстати, иностранцы в 2020 году вновь смогут попасть на фестиваль без визы. С 6 по 25 июля в стране действуют особые условия для тех, у кого есть билет на любой концерт.

Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы

Все мероприятия пройдут под надежной охраной. 15 июля правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы.

Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы

Михаил Гриб, начальник УВД Витебского облисполкома:
Видеонаблюдение в амфитеатре и в окружении него – прилегающая вся территория – обновлено. То есть будет работать идентификация личности не только лица, но и транспортных средств. Если по-простому сказать, машины, которые находятся в розыске, лица, которые находятся в розыске, будут идентифицироваться. Площадки все находятся на улице, но это для милиции привычная служба. В этом плане вопросов нет.

Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы

Уже завтра пройдет торжественная церемония поднятия флага фестиваля. Тогда же станет известно имя артиста, чья «звезда» зажжется на Аллее лауреатов премии Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию».

Люди в материале: Михаил Гриб

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. До открытия «Славянского базара» в Витебске остается чуть более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его позывные зазвучат уже...
 
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