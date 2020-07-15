ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВД заявило, что при необходимости может блокировать доступ к ресурсам. Это реально?

15.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам, заявил 13 июля на пресс-конференции первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. Так он ответил на вопрос, возможно ли заблокировать в Беларуси Telegram, как это было сделано в России. Дословно ответ звучал так: «С технической точки зрения нельзя, а с информационной точки зрения просто глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы. Почему? Интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух. Но тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам».

МВД заявило, что при необходимости может блокировать доступ к ресурсам. Это реально?

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Как именно можно ограничить доступ к тем или иным ресурсам в Беларуси? Рассказываем про возможные варианты.

Кратко рассказываем, как можно ограничить доступ к ресурсу с точки зрения закона

С точки зрения нормативного регулирования есть возможность блокировки любого ресурса через внесение в так называемый черный список. Этот список (как говорится в постановлении Оперативно-аналитического центра, Министерства связи и информатизации и Министерства информации «Об утверждении положения о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу» от 3 октября 2018 г. № 8/10/6) формируется Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации «на основании решений об ограничении доступа к интернет-ресурсу, принимаемых Министерством информации».

Грубо говоря, Министерство информации принимает решение о блокировке (на каких основаниях, расскажем ниже), в течение трех дней направляет копию решения в Государственную инспекцию, а та в тот же день включает идентификаторы интернет-ресурса в список ограниченного доступа («черный список»).

После появления идентификаторов в списке все поставщики интернет-услуг в Беларуси должны будут ограничить доступ к этому ресурсу в течение суток.

Также можно исключить из реестра доменной зоны домен «в связи с нарушениями, связанными с использованием домена». В таком случае владельцу придется сменить «прописку» сайта.

Какие основания для блокировки прописаны в законах

Заместитель председателя ОО «БАЖ» юрист Олег Агеев рассказал 42.TUT.BY, что правовые основания и процедуры ограничения доступа к тем или иным ресурсам прописаны в законе «О средствах массовой информации» и, в частности, законе «О противодействии экстремизму».

Законодательная основа для блокировок контента появилась в 2010 году с указом № 60. Она была дополнена благодаря поправкам в Закон «О средствах массовой информации» (в 2014 и 2018 годах).

Порядок ограничения доступа регламентирован все тем же постановлением № 8/10/6.

Так, Министерство информации принимает решение об ограничении доступа к информационному ресурсу в следующих случаях:

  • по собственной инициативе — если владельцу ресурса вынесли два и более письменных предупреждения или он не выполнил законное требование об устранении нарушений законодательства о СМИ;
  • по решению суда — чаще всего так поступают с экстремистским контентом;
  • по поручению (письменное уведомление) государственных органов и организаций в соответствии с их компетенцией.

Иные организации и люди могут инициировать блокировку только через обращение к государственным органам с предложениями об ограничении доступа к информации, распространение которой̆ запрещено, а уже те направляют уведомление Министерству информации.

— Процедура ограничения доступа к интернет-ресурсу прописана в законе «О средствах массовой информации». Если кратко, то любое лицо обращается в Министерство информации, а оно уже проводит проверку, — поясняет Олег Агеев.

При этом он добавляет, что процедура, предусмотренная законом «О средствах массовой информации», «недемократична по своей правовой природе, потому что происходит во внесудебном порядке».

— Она непрозрачна, и хотя критерии прописаны, но очень большая воля усмотрения Мининформа — кого они хотят блокировать. Причем критерии между предупреждением и сразу блокировкой очень расплывчаты, — утверждает Олег Агеев. — Формально действительно можно заблокировать любой ресурс постановлением Министерства информации во внесудебном порядке. Однако если выявлены какие-то недостатки, владелец сайта уведомляется о причинах блокировки и ему дается время на их устранение. Если они устранены, то доступ может быть восстановлен. Либо же, как это было в случае с legalize.by, можно попробовать обжаловать решение в судебном порядке.

Заместитель председателя также отмечает, что в последних изменениях закона «О средствах массовой информации», вступивших в силу в 2018 году, прописана разница между СМИ и интернет-ресурсами, которые не являются средствами массовой информации.

— Если очень кратко, то у них разные права (у СМИ прав больше), но ответственность такая же. В плане ответственности онлайн-ресурсы были приравнены к СМИ со всеми вытекающими возможностями жесткого реагирования со стороны государства по очень широкому перечню оснований.

Олег Агеев считает, что список оснований, согласно которым во внесудебном порядке происходит ограничение доступа к интернет-ресурсу или сетевому изданию, «приличный и не исчерпывающий». Допустим, в статье 38 закона «О средствах массовой информации» говорится, что в СМИ запрещена информация, «распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

— Здесь руководствуются Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, где описаны экономическая, экологическая, финансовая, военная безопасность, и информационная в том числе. Они сформулированы очень широко, и я всегда говорю, что «дайте мне любую статью, и я за пять минут найду в ней угрозу национальной безопасности». Такие расплывчатые формулировки ставят под угрозу блокировок очень многие онлайн-ресурсы.

Посмотреть, какие интернет-ресурсы в последнее блокировал Мининформ, можно на его сайте. Так, ко многим доступ был ограничен за распространение информации о продаже наркотиков или порнографию. Встречаются примеры блокировки и за нарушение закона «О рекламе».

Кроме того, отмечает собеседник, ограничение доступа к информации онлайн и ее удаление является одной из мер, которые применяются в Беларуси для противодействия распространению экстремистских идей — согласно закону «О противодействии экстремизму».

— В этом случае процедура иная — блокировка в судебном порядке. То есть только на основании решения суда экстремистский ресурс блокируется, — поясняет Олег Агеев.

Как можно заблокировать ресурс с технической точки зрения

МВД заявило, что при необходимости может блокировать доступ к ресурсам. Это реально?

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: barnimages.com

Как в принципе можно ограничить доступ к условному сайту или тому же Telegram? На этот вопрос 42.TUT.BY ответил Владислав Шарпио, CEO и основатель u-team.by.

— В интернете сервисы работают по двум вариантам. Первый — когда нет централизованного взаимодействия, нет конкретного сервера, на котором «лежит» конкретный сайт. Например, так работает Telegram, торрент-трекеры, сеть Tor. То есть, допустим, когда вы подключаетесь к сети Tor, вы являетесь общим элементом сети. Нет четкой связи клиент-сервер — каждый клиент является сервером, а каждый сервер, по сути, клиентом.

В результате не получается заблокировать какой-либо конкретный элемент: если попытаться заблокировать клиенту возможность работы с конкретным IP, он уже через секунду будет работать с другим.

Например, как пишет РБК, чтобы поддержать работу Telegram в России в условиях «блокировки», компания стала активно менять IP-адреса, используя новые адреса из облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud. То есть Роскомнадзор вносил новые IP-адреса в реестр и блокировал доступ к ним из России, а мессенджер тут же переходил на новый пул адресов.

— Но большинство сайтов — так называемый unicast (однонаправленная передача данных. — Прим.TUT.BY). Когда есть четкие серверы и есть четкие клиенты, — продолжает Владислав. — Здесь два варианта: можно либо заблокировать конкретный сервер, либо протокол передачи данных.

Когда мы говорим про обычную, «белую» часть интернета, то там обычно ясно видно, где сервер и где клиент, известен протокол, по которому происходит общение, известно DNS-имя (система доменных имен, обеспечивает преобразование запрашиваемого клиентом символьного имени домена в IP-адрес. — Прим.TUT.BY), и это все можно заблокировать. Но если говорить про что-то вроде торрентов или Telegram, то это сделать невозможно.

Отметим, что вечером 14 июля читатели жаловались нам на то, что Telegram работает непривычно медленно — видео грузились дольше, чем обычно.

— Можно ли заблокировать отдельные телеграм-каналы?

— Блокировка отдельных телеграм-каналов нереальна. Вопрос в том, что конкретные аккаунты обычно привязаны к вполне реальным мобильным телефонам. А это вообще не касается самого Telegram.

— А можно ли блокировать конкретных людей?

— Можно, но в этом нет смысла. Допустим, если заблокируют мою SIM-карту и договор на интернет в квартире, я смогу пойти в KFC и подключиться к бесплатному Wi-Fi. Или, если заблокируют MAC-адрес, то могу взять макбук у соседа.

На вопрос, что делать, если у тебя «заберут» или заблокируют домен, Владислав ответил, что в этом случае можно будет перейти на новый и известить своих читателей о смене адреса через мобильное приложение ресурса (пользователям нужно будет только скачать небольшое обновление приложения).

По словам собеседника, сейчас есть три варианта возможных блокировок. Первая — это блокировка по DNS. Второе — блокировка конкретных IP-адресов. Третье — блокировка конкретных протоколов или сертификатов. Последнее применяют к тем или иным мессенджерам, но довольно часто — безрезультатно, так как они «мимикрируют под всевозможный валидный трафик и никто их определить не сможет», и в этом случае «придется конкретно блокировать HTTP-запрос».

Однако, как говорит Владислав, чтобы проанализировать весь трафик белорусов, государству понадобятся гигантские ресурсы.

— В силе есть свои слабости. Когда вы пропускаете весь трафик через одного провайдера, этот провайдер должен иметь мощности, достаточные для полной дешифровки трафика, а для этого должны быть ресурсы в 400 раз больше.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам, заявил 13 июля на пресс-конференции первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. Так он ответил на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузовик и легковушка столкнулись в Калинковичском районе: потребовалась помощь спасателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика