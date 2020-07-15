Возле станции метро «Ковальская слобода» построят многоэтажку на 376 квартир

Источник материала: Tut.by

В 2022 году возле станции метро «Ковальская слобода» на улице Жуковского Минский домостроительный комбинат построит многоэтажку на 376 квартир для нуждающихся и паркинг на 300 мест с общественными помещениями. Подробности — в материале REALTY.TUT.BY.



Так место строительства выглядело год назад

Участок под застройку находится в районе улиц Быховской, Жуковского и Сенницкой. Площадь — 2,4 гектара. В шаговой доступности от этого места скоро откроется станция метро «Ковальская слобода». Вот примерные границы участка:

В 2022 году Минский домостроительный комбинат построит тут пятисекционный дом переменной этажности (от 11 до 14 этажей) на 376 квартир. Работы на объекте уже идут. Как рассказал знакомый с этим проектом источник, квартиры тут будут реализовываться для нуждающихся.

Но, будет ли в этом случае учитываться дата постановки человека на учет или нет, пока не ясно. Это станет известно ближе к публикации проектных деклараций. Учитывая, что застройщик будет реализовывать жилье с 5% рентабельностью, то его цена должна быть ниже рыночной.

Рядом с домом построят также многоуровневый паркинг на 300 мест. Предполагается, что покупка машиноместа будет необходимым условием приобретения некоторых квартир.

Как в жилом доме, так и в здании паркинга будут также общественные помещения для размещения там объектов торговли и услуг.