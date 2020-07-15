ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебск

15.07.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебск

Александр Лукашенко сегодня в Витебске. В эти минуты Президент проводит встречу с активом региона. Разговор идёт в облисполкоме. Затем Глава государства примет участие в церемонии открытия Полоцкого путепровода. 

Этого события в городе на Двине ждали с ноября 2018-го, и строители уложились в срок. При этом, путепровод над железнодорожными путями возвели практически заново. Новые опоры, балки перекрытия, современные бесшовные рельсы для трамваев. В масштабной реконструкции были задействованы сотни специалистов и десятки служб. Конструкцию возводили с применением самых современных технологий. Стоимость работ – порядка 100 миллионов рублей, а гарантия – на века. Важная транзитная артерия соединяет две части областного центра и является выездной дорогой на Полоцк, Городок и Санкт-Петербург.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня в Витебске. В эти минуты Президент проводит встречу с активом региона. Разговор идёт в облисполкоме. Затем Глава государства примет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России показали полет самого большого в мире турбовинтового самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика