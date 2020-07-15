Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебск

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня в Витебске. В эти минуты Президент проводит встречу с активом региона. Разговор идёт в облисполкоме. Затем Глава государства примет участие в церемонии открытия Полоцкого путепровода.

Этого события в городе на Двине ждали с ноября 2018-го, и строители уложились в срок. При этом, путепровод над железнодорожными путями возвели практически заново. Новые опоры, балки перекрытия, современные бесшовные рельсы для трамваев. В масштабной реконструкции были задействованы сотни специалистов и десятки служб. Конструкцию возводили с применением самых современных технологий. Стоимость работ – порядка 100 миллионов рублей, а гарантия – на века. Важная транзитная артерия соединяет две части областного центра и является выездной дорогой на Полоцк, Городок и Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram