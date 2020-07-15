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Александр Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Витебской области. В эти минуты глава государства встречается с активом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее подобные встречи прошли в Могилеве, Гродно, Солигорске, Бресте и Минске. Среди ключевых тем, которые поднимает Александр Лукашенко во время общения, – условия труда и жизни людей, зарплаты и пенсии. Аграрный сектор – это направление для северного региона страны наиболее сложное. Но подписанный не так давно главой государства указ по развитию агрохолдингов в регионе заметно улучшил ситуацию.
Сергей Егоров, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
После открытого диалога с активом планируется, что Президент пообщается с жителями областного центра. Также Александр Лукашенко откроет Полоцкий путепровод.
Реконструкцию развязки закончили раньше срока. Мост значительно разгрузит городской трафик.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Витебской области. В эти минуты глава государства встречается с активом региона, сообщили в программе...
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