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«Успешный ребёнок» вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш

15.07.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В далёком 2007 году в соцсетях распространился мем про маленького мальчика. Ребёнок сжимал в кулаке песок и выглядел крайне решительным. В итоге снимок стал очень популярным, а малыша с фотографии прозвали «Успешный ребёнок».

Спустя 13 лет мальчик вместе с родителями снялся в ролике медиа-компании BuzzFeed. Семья рассказала, с чего всё началось, а зрители смогли узнать, как малыш, ставший мемом, выглядит теперь.

Ребёнка зовут Сэм Гринер, а его родителей – Лэйни и Джастин. Они объяснили, что тот самый снимок был сделан на пляже во Флориде. Семья решила устроить фотосессию по случаю покупки нового фотоаппарата. И когда 11-месячный Сэм подносил руку с песком ко рту, Лэйни нажала на кнопку устройства.

«Успешный ребёнок» вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш
Фото: instagram.com/laneymg 

Женщина разместила фото сына на странице одного из своих аккаунтов, удивилась обилию «лайков», но потом забыла об этом. А затем в 2008 году Лэйни начала замечать снимок своего ребёнка повсюду. С помощью разных программ пользователи соцсетей обрабатывали фотографию и добавляли смешные надписи.

Некоторые мемы с участием Сэма не нравились его родителям, ведь они хотели, чтобы их малыш вызывал позитивные ассоциации. И в 2009 году их желание сбылось. Пользователи соцсетей начали использовать фотографию малыша в качестве мема «Успешный ребёнок». Эта идея оказалась так популярна, что мем начал появляться на рекламных щитах и в газетах.

«Успешный ребёнок» вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш
Фото: instagram.com/laneymg 

Родителям это очень понравилось, ведь начало жизни Сэма они не могли считать благополучным. Мальчик родился недоношенным и в возрасте шести недель перенёс операцию на мозге. Поэтому когда Сэма стали называть успешным, его отец и мать посчитали это чем-то особенным. Сам же юноша насчёт своей славы испытывает смешанные чувства.

«Это странно – быть известным ребёнком, потому что, знаете, я понятия не имел, что происходило», – объяснил подросток.

«Успешный ребёнок» вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш
Фото: instagram.com/laneymg 

По словам Сэма, иногда на улице к нему подходят люди и просят повторить самого себя на том фото. Или спрашивают, каков на вкус песок.

«И я такой: «Я не знаю. Как конфеты». Я считаю себя нормальным ленивым подростком, который обычно занимается искусством или слушает музыку», – признался Гринер.

«Успешный ребёнок» вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш
Фото: instagram.com/laneymg 

Юноша добавил, что ему бы не хотелось, чтобы его все знали только в качестве маленького мальчика. С другой стороны, у его славы оказался огромный плюс. Однажды его отцу потребовалась операция по пересадке почки. У семьи не было таких денег, но неравнодушные люди помогли Сэму и его родителям собрать необходимую сумму.

«Я очень благодарен каждому, кто помог нам, и всем, кто использует это изображение. Многие медсёстры и врачи используют снимок, чтобы справится с очередным днём. Я счастлив, что люди, которые спасают жизни других, используют мою фотографию, хотя я ничего не сделал, только ел песок», – сказал Сэм.

«Успешный ребёнок» вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале BuzzFeedVideo 

Парень добавил, что это помогает ему. Сейчас он в том возрасте, когда пытается понять себя. Сэм надеется, что однажды он сможет сделать что-то большее, что будет вдохновлять людей больше, чем мем «Успешный ребёнок».

Месяцем ранее мы вспоминали людей, которые случайно стали мемами. Как эти мужчины и женщины выглядят сейчас – смотрите здесь.

Люди в материале: Сэм Гринер, Лэйни Гринер, Джастин Гринер, Sam Griner, Laney Griner, Justin Griner

 
 
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В далёком 2007 году в соцсетях распространился мем про маленького мальчика. Ребёнок сжимал в кулаке песок и выглядел крайне решительным. В итоге снимок стал очень...
 
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