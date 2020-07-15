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В Египте произошел мощный пожар из-за прорыва нефтепровода. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Сильный пожар из-за прорыва нефтепровода произошел в Египте. Пострадали 12 человек.
Кадры ЧП сняли очевидцы. На них видно огромные клубы черного дыма. Огонь также повредил рядом припаркованные автомобили. К тушению возгорания привлечены два десятка пожарных расчетов. Причина порыва трубы выясняется.
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Сильный пожар из-за прорыва нефтепровода произошел в Египте. Пострадали 12 человек. Кадры ЧП сняли очевидцы. На них видно огромные клубы черного дыма. Огонь также...
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