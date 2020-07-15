В Египте произошел мощный пожар из-за прорыва нефтепровода. Есть жертвы

Источник материала: ОНТ

Сильный пожар из-за прорыва нефтепровода произошел в Египте. Пострадали 12 человек.

Кадры ЧП сняли очевидцы. На них видно огромные клубы черного дыма. Огонь также повредил рядом припаркованные автомобили. К тушению возгорания привлечены два десятка пожарных расчетов. Причина порыва трубы выясняется.

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