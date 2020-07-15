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В Беларуси задержано около 200 человек, СК возбудил уголовное дело
Источник материала: БДГ
Стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли в Беларуси 14 июля. По данным правозащитного центра «Весна», количество задержанных составило более 200 человек. СК возбудил уголовное дело и приобщил видеоматериалы, опубликованные в интернете.
Белорусская ассоциация журналистов также информирует о задержании более 10 представителей СМИ во время выполнения их профессиональных обязанностей.
«Во время акций протеста задерживались журналисты, которые вели прямые трансляции с места событий», - говорится в сообщении БАЖ. Журналистов вскоре отпускали без составления протоколов, добавляют в организации.
Отмечается, что в Минске задерживали журналистов «Еврорадио», портала tut.by, «Радио Свобода», «Нового часа», «Белсата». По информации ассоциации, также задерживался оператор ВВС Энди Смайт. Его также отпустили из милиции примерно через час без составления протокола.
Стихийные акции по всей стране
Напомним, 14 июля Центризбирком отказал в регистрации оппонентам Александра Лукашенко Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Несмотря на то, что суда над Виктором Бабарико не было, и вина его еще не доказана, глава ЦИК Лидия Ермошина
Во вторник вечером в Минске
15 июля пресс-служба Следственного комитета Беларуси
Сообщается о проведении неотложных следственных действий совместно с органами внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз.
Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка.
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Стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли в Беларуси 14 июля. По данным правозащитного центра «Весна», количество задержанных составило...
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