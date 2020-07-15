В Беларуси задержано около 200 человек, СК возбудил уголовное дело

Стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли в Беларуси 14 июля. По данным правозащитного центра «Весна», количество задержанных составило более 200 человек. СК возбудил уголовное дело и приобщил видеоматериалы, опубликованные в интернете.

Белорусская ассоциация журналистов также информирует о задержании более 10 представителей СМИ во время выполнения их профессиональных обязанностей.

«Во время акций протеста задерживались журналисты, которые вели прямые трансляции с места событий», - говорится в сообщении БАЖ. Журналистов вскоре отпускали без составления протоколов, добавляют в организации.

Отмечается, что в Минске задерживали журналистов «Еврорадио», портала tut.by, «Радио Свобода», «Нового часа», «Белсата». По информации ассоциации, также задерживался оператор ВВС Энди Смайт. Его также отпустили из милиции примерно через час без составления протокола.

Стихийные акции по всей стране

Напомним, 14 июля Центризбирком отказал в регистрации оппонентам Александра Лукашенко Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Несмотря на то, что суда над Виктором Бабарико не было, и вина его еще не доказана, глава ЦИК Лидия Ермошина заявила о виновности политика в совершении финансовых преступлений.

Во вторник вечером в Минске люди вышли на проспект Независимости, собирались в районе площади Победы, районе Немиги у Кафедрального собора. Также в пикеты собирались жители спальных районов - Грушевки, Новой Боровой. При этом не было какого-то определенного места сбора и организаторов, акции были стихийными. На места сбора выезжала милиция и ОМОН, граждан жестко задерживали и помещали в автозаки.

15 июля пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту организации и активного участия в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Сообщается о проведении неотложных следственных действий совместно с органами внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз.

Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка.