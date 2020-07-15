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Ограничения на посещение лесов действуют в некоторых районах Гомельской области

15.07.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ограничения на посещение лесов действуют в некоторых районах Гомельской области

Отдохнуть на природе пока не получится. По крайней мере, в четырех районах страны. Там введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной ситуации. Ограничения действуют на территории Гомельской области.

За грибами и ягодами не получится сходить в Речицком, Гомельском, Добрушском и Брагинском районах. Нарушение запрета может грозить предупреждением или штрафом до 675 рублей. В случае, если вреда природе не будет. В противном случае штраф может достигать тысячи 350 рублей.


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Отдохнуть на природе пока не получится. По крайней мере, в четырех районах страны. Там введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной ситуации. Ограничения...
 
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