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16-летний российский легкоатлет Матвей Волков намерен получить право выступать за Беларусь
Источник материала: Партизан
Матвей Волков не имеет российского спортивного гражданства, так как он еще никогда не выступал за национальную сборную России на международных стартах. Матвей, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира, переезжает в Беларусь и после получения вида на жительство должен получить право выступать за команду этой страны на международных стартах, — сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков.
29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).
"Нами было принято решение переехать в союзное государство — Беларусь. Речь о смене нашего гражданства не идет, речь идет о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Беларуси, и он получит право выступать на международных соревнованиях", — цитирует ТАСС Константина Волкова, добавившего, что такое решение принималось родителями, так как его сын несовершеннолетний.
По его словам, окончательное решение о праве выступать за Беларусь будет приниматься Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Волков рассказал, что первоначально они обращались в Белорусскую федерацию легкой атлетики с просьбой дать возможность тренироваться в этой стране осенью, после чего с ним связался председатель организации Вадим Девятовский и было принято решение о переезде. Тренер сообщил, что получать вид на жительство они будут на общих основаниях, а переезд на постоянное место жительства состоится в ближайшее время.
Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе. Причиной для такого вердикта является отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок (до 1 июля) штраф размером в 5 млн долларов, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.
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Матвей Волков не имеет российского спортивного гражданства, так как он еще никогда не выступал за национальную сборную России на международных стартах. Матвей,...
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