|
Белорус пытался на себе перенести через границу тритонов, лягушек и рыбок
Источник материала: Партизан
Белорус пытался на себе перенести через границу тритонов, лягушек и рыбок Попытка незаконного перемещения через границу тритонов, рыбок и лягушек была пресечена мозырскими пограничниками на участке пограничного поста «Боровое».
Происшествие произошло утром 14 июля, сообщает официальный сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Военнослужащие Мозырского пограничного отряда остановили мужчину, который пытался перевезти через границу декоративных земноводных и аквариумных рыбок из Украины.
Земноводные — тритоны и лягушки — были помещены в пластиковые контейнеры, изготовленные кустарным способом. Аквариумные рыбки перевозились в наполненных водой пакетах. Все это гражданин Беларуси переносил на себе.
В отношении мужчины начат административный процесс. Изъятых земноводных и рыбок передали сотрудникам Гомельской таможни. В настоящее время устанавливается стоимость представителей фауны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус пытался на себе перенести через границу тритонов, лягушек и рыбок Попытка незаконного перемещения через границу тритонов, рыбок и лягушек была пресечена...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)