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Установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
Источник материала: ОНТ
В Беларуси установлены перечни наиболее востребованных специальностей, при поступлении на которые в ссузы и вузы отдельные категории абитуриентов зачисляются без экзаменов. Это предусмотрено постановлением Министерства образования.
В перечне по среднему специальному образованию 25 пунктов. Например, технология машиностроения, мелиорация и водное хозяйство, агрономия. Без вступительных испытаний на них смогут поступить абитуриенты, имеющие рекомендации воинских частей, прошедшие срочную военную службу в этом или прошлом году. Что касается вузов, то их зачислят вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, если в аттестате по предметам вступительных испытаний стоит не ниже шести баллов. В перечне для высшего образования – 28 специальностей.
Без вступительных испытаний смогут поступать золотые и серебряные медалисты, а также абитуриенты с дипломом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием.
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В Беларуси установлены перечни наиболее востребованных специальностей, при поступлении на которые в ссузы и вузы отдельные категории абитуриентов зачисляются...
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