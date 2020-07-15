Семейный капитал решили досрочно потратить почти 18 тысяч семей. На что расходуют эти деньги

Источник материала: Tut.by

На 1 июля многодетные семьи открыли 85 543 депозита «Семейный капитал». Об этом говорится на сайте Минтруда. Примерно каждая пятая семья решила досрочно использовать эти деньги.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По программе «Семейный капитал», действующей с 2020 по 2024 годы для многодетных семей уже открыто 3662 депозитных счета на общую сумму 82,395 миллиона рублей.

По этой программе размер семейного капитала составляет 22 500 рублей (около 9300 долларов по курсу Нацбанка на 15 июля). Для сравнения: на начало этого года в пересчете в американскую валюту сумма по курсу Нацбанка сумма составляла около 10 670 долларов (на 1 января официальный курс доллара был 2,1085 рубля, а на 15 июля — 2,4194 рубля). То есть из-за девальвации белорусского рубля в долларовом выражении размер семейного капитала сократился.

Ранее семейный капитал составлял 10 тысяч долларов, но с этого года — 22 500 рублей.

Семейный капитал может быть назначен тем многодетным семьям, где третий и последующие дети появятся по конца 2024 года.

По программе «Семейный капитал», которая действовала с 2015 по 2019 год для многодетных семей открыто 81 881 депозитных счетов на сумму 818,81 миллионов долларов.

До 1 июля 2020 года было подано 17 905 заявлений на досрочное использование семейного капитала. 94% из них или 16 828 предполагалось использовать на улучшение жилищных условий, 3% или 583 депозита — на получение образования. Еще 3% или 494 заявителя планировали потратить деньги на медицинские услуги. Разрешение на досрочное использование денег получило 16 151 семья.