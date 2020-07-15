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Месси, Роналду, Левандовски. Составлен рейтинг самых продуктивных игроков атаки в XXI веке
Источник материала: Партизан
Издание "Give Me Sport" обнародовало рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным играм на клубном уровне.
Возглавляет список форвард "Барселоны" Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. На втором месте — форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), забивший 626 голов в 812 играх. Замыкает тройку нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (0,73), на его счету 345 голов в 472 играх.
1. Лионель Месси (0,87).
2. Криштиану Роналду (0,77).
3. Роберт Левандовски (0,73).
4. Луис Суарес (0,67).
5. Неймар (0,65).
6. Килиан Мбаппе (0,65).
7. Гарри Кейн (0,63).
8. Златан Ибрагимович (0,62).
9. Эдинсон Кавани (0,61).
10. Рууд ван Нистелрой (0,60).
11. Серхио Агуэро (0,59).
12. Радамель Фалькао (0,58).
13. Тьерри Анри (0,57).
14. Роналдо (0,56).
15. Паулета (0,56).
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Издание "Give Me Sport" обнародовало рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным играм на клубном уровне.
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