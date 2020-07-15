ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Месси, Роналду, Левандовски. Составлен рейтинг самых продуктивных игроков атаки в XXI веке

15.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Издание "Give Me Sport" обнародовало рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным играм на клубном уровне.




Возглавляет список форвард "Барселоны" Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. На втором месте — форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), забивший 626 голов в 812 играх. Замыкает тройку нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (0,73), на его счету 345 голов в 472 играх.

1. Лионель Месси (0,87).
2. Криштиану Роналду (0,77).
3. Роберт Левандовски (0,73).
4. Луис Суарес (0,67).
5. Неймар (0,65).
6. Килиан Мбаппе (0,65).
7. Гарри Кейн (0,63).
8. Златан Ибрагимович (0,62).
9. Эдинсон Кавани (0,61).
10. Рууд ван Нистелрой (0,60).
11. Серхио Агуэро (0,59).
12. Радамель Фалькао (0,58).
13. Тьерри Анри (0,57).
14. Роналдо (0,56).
15. Паулета (0,56).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание "Give Me Sport" обнародовало рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным играм на клубном уровне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семейный капитал решили досрочно потратить почти 18 тысяч семей. На что расходуют эти деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика