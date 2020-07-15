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«Данный сегмент рынка достаточно активно развивается». В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с содержанием никотина

15.07.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с содержанием никотина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о паучах, разнообразных жевательных и нюхательных смесях.  

«Данный сегмент рынка достаточно активно развивается». В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с содержанием никотина

Постановление Совета Министров вступает в силу 18 июля. С этого дня нельзя будет торговать подобными изделиями на рынках и онлайн, а также открыто выкладывать их на витринах, за исключением магазинов беспошлинной торговли. Одним словом, запрещены все методы самообслуживания, при которых покупатель имеет прямой доступ к никотиновым изделиям. Информацию об ассортименте разместят в виде перечня в алфавитном порядке.

Еще один пункт постановления – запрет продажи несовершеннолетним. К слову, именно случаи отравления подростков и стали причиной для разработки и принятия документа.  

«Данный сегмент рынка достаточно активно развивается». В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с содержанием никотина

Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Данные изделия достаточно популярны среди населения (преимущественно у подрастающего поколения), и, как следствие, данный сегмент рынка достаточно активно развивается. Данные изделия предназначены для потребления посредством рассасывания в полости рта, как правило, жевания или закладывания под десну. Следовательно, сложившиеся реалии предопределили необходимость введения регулирования их оборота и продажи.

«Данный сегмент рынка достаточно активно развивается». В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с содержанием никотина

Рост популярности у населения никотиновых леденцов и мармелада вполне объясним. Производители зачастую позиционируют свой товар как менее вредную альтернативу сигаретам. Хотя давно доказано: никотина в них может содержаться в разы больше.  

Люди в материале: Михаил Жигало

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с содержанием никотина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о паучах,...
 
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