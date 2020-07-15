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Какой макияж сделать на первое свидание? Рассказывает визажист

15.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой макияж сделать на первое свидание? Рассказывает визажист

«У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Так считала известная всем Коко Шанель. Любая женщина хочет нравиться мужчинам. Не стоит недооценивать роль макияжа в образе женщины. Ведь он может как подчеркнуть ваши достоинства, так и испортить весь ваш образ. Визажист Мальвина Магомедова рассказала о том, как лучше краситься на первое свидание.

Яркий макияж на лице девушке уже давно потерял свою актуальность. Да и мужчинам он не нравился никогда. Между накрашенной и ненакрашенной девушкой мужчины предпочтут скорее последнюю. Ведь им нравится натуральность и ухоженность. Но зачастую женщины принимают ухоженность за тонны «штукатурки» на лице, не понимая что здесь мужчины имеют в виду ухоженную кожу.

  •  Тон лица

Не стоит наносить тональный крем на кожу в несколько слоёв. Лучше воспользуйтесь пудрой BB-кремом или консилером. Эти средства обладают более лёгкой текстурой, которая почти не заметна на коже. 

  • Хайлайтер

Данное средство не нужно наносить на всё лицо. Достаточно нанести немного на скулы и над верхней губой. 

  • Румяна

Не стоит наносить румяна на все щёки. Достаточно нанести их только на верхнюю часть. Учитывайте то, что оттенки помады и румян должны совпадать. 

  • Глаза

На свидание точно не стоит наносить толстый слой теней на веки. Для того, чтобы сделать глаза более выразительными, вам поможет тушь и подводка для глаз. Только не стоит рисовать толстые стрелки. Они должны быть аккуратными и маленькими.

  • Помада 

Если вы хотите акцентировать внимание на губах, то можете подобрать помаду в более ярких оттенках. Но помните, что она должна быть уместна. Если вы не желаете акцентировать внимание мужчины на губах, то можете воспользоваться нюдовыми оттенками помад или же прозрачным блеском.

Фото: shkolazhizni.ru

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«У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Так считала известная всем Коко Шанель. Любая женщина хочет нравиться мужчинам. Не стоит...
 
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