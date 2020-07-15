Какой макияж сделать на первое свидание? Рассказывает визажист

Источник материала: ОНТ

«У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Так считала известная всем Коко Шанель. Любая женщина хочет нравиться мужчинам. Не стоит недооценивать роль макияжа в образе женщины. Ведь он может как подчеркнуть ваши достоинства, так и испортить весь ваш образ. Визажист Мальвина Магомедова рассказала о том, как лучше краситься на первое свидание.

Яркий макияж на лице девушке уже давно потерял свою актуальность. Да и мужчинам он не нравился никогда. Между накрашенной и ненакрашенной девушкой мужчины предпочтут скорее последнюю. Ведь им нравится натуральность и ухоженность. Но зачастую женщины принимают ухоженность за тонны «штукатурки» на лице, не понимая что здесь мужчины имеют в виду ухоженную кожу.

Тон лица

Не стоит наносить тональный крем на кожу в несколько слоёв. Лучше воспользуйтесь пудрой BB-кремом или консилером. Эти средства обладают более лёгкой текстурой, которая почти не заметна на коже.

Хайлайтер

Данное средство не нужно наносить на всё лицо. Достаточно нанести немного на скулы и над верхней губой.

Румяна

Не стоит наносить румяна на все щёки. Достаточно нанести их только на верхнюю часть. Учитывайте то, что оттенки помады и румян должны совпадать.

Глаза

На свидание точно не стоит наносить толстый слой теней на веки. Для того, чтобы сделать глаза более выразительными, вам поможет тушь и подводка для глаз. Только не стоит рисовать толстые стрелки. Они должны быть аккуратными и маленькими.

Помада

Если вы хотите акцентировать внимание на губах, то можете подобрать помаду в более ярких оттенках. Но помните, что она должна быть уместна. Если вы не желаете акцентировать внимание мужчины на губах, то можете воспользоваться нюдовыми оттенками помад или же прозрачным блеском.

Фото: shkolazhizni.ru

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