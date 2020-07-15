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Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

15.07.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Энергетическая безопасность страны, развитие мирного атома, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом.

Эти темы стали поводом для очередной дискуссии в студии программы «В обстановке мира».

Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

Энергетическая безопасность страны как залог суверенитета.

Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

Как минимум на 80 лет мы получаем надежный источник энергии. Это же очень важно для развития поступательного страны.

Зачем небольшой Беларуси собственная атомная электростанция?  

Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

Беларусь отстает по электровооруженности от передовых западных стран где-то, будем даже говорить, в разы.

Почему Белорусской АЭС так много внимания уделяют соседи?

Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

И к сожалению, и к счастью, проект по строительству нашей атомной станции максимально политизированный.

Обсудим, действительно ли Островецкая АЭС не несет опасности для людей и экологии.

Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

Радиационная безопасность, радиоэкология стоит на первом месте перед экономикой.

И как успешно встроить белорусскую станцию в мировую энергосистему.

Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

Игорь Марзалюк, СТВ:
Беларускае сэрца, беларускія каштоўнасці і сучасныя тэхналогіі. Гэта тое, што будзе вызначаць наш шлях у часе і прасторы.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. Энергетическая безопасность страны, развитие мирного атома, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным...
 
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