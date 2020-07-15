Администрация Трампа передумала отзывать визы у иностранных студентов









Об этом во вторник, 14 июля, уведомила федеральный судья Эллисон Берроуз в Бостоне в начале заседания, в рамках которого должны были быть заслушаны претензии Гарвардского университета, Массачусетского технологического института (MIT) и ряда штатов в отношении американской администрации.





DW. Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США на минувшей неделе объявило, что иностранные студенты с типами виз F1 и M1 не смогут остаться в стране, если с осени будут заниматься в своих университетах исключительно онлайн. Им предписывалось выехать из Соединенных Штатов или же сменить учебное заведение с тем, чтобы получить возможность посещать его очно. В противном случае власти имели право запустить в отношении учащихся процедуру депортации, передает





Решение привело к подаче серии исков, в частности, со стороны Университета Джонса Хопкинса, MIT и Гарварда. По сведениям агентства AP, последние два вуза вообще не планировали проводить в зимнем семестре занятия, требующие личного присутствия студентов.





Что касается Университета Джонса Хопкинса, в котором обучаются около 5000 иностранных студентов, то он, по данным AP, собирался осенью предлагать как курсы, требующие личного присутствия студентов, так и онлайн-лекции, а после перерыва, связанного с отмечаемым 26 ноября Днем благодарения, полностью перейти на онлайн-обучение.





В исках решение администрации Трампа характеризовалось как "самоуправное и произвольное".





Ранее Госдеп заявил, что в США рады иностранцам, однако "нынешняя ситуация предоставляет студентам более гибкие возможности для продолжения обучения в США, одновременно позволяя соблюдать социальную дистанцию.