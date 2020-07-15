Исследование: к середине XXI века население Земли начнет сокращаться

Источник материала: ОНТ

Численность населения Земли достигнет своего пика в 9,73 млрд человек в середине XXI века, после чего постепенно пойдет на спад, дойдя до отметки в 8,79 млрд к концу столетия, что почти на 2 млрд ниже прогнозов ООН. К такому выводу пришли исследователи Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле, передает ТАСС.

Авторы исследования прогнозируют, что максимального размера население планеты достигнет к 2064 году, когда на планете будет насчитываться порядка 9,73 млрд человек. Однако вслед за этим начнется постепенное, но неуклонное сокращение человеческой популяции, в результате которого в 2100 году на Земле будет насчитываться порядка 8,79 млрд человек.

Данный прогноз существенно отличается от прогнозов ООН, согласно которым к 2100 году численность населения Земли составит 11 млрд человек.

Главной причиной столь существенного сокращения популяции исследователи назвали распространение образования среди женщин, а также более широкое распространения контрацептивов в странах Африки, Ближнего Востока и Азии, которые в данный момент являются лидерами демографического роста. В результате этих процессов средний уровень рождаемости сократиться до 1,7 детей на одну женщину, чего будет недостаточно даже для поддержания существующей численности популяции.

При этом, как отмечают авторы исследования, особо тяжелые потери понесут именно нынешние «лидеры роста». Так, численность населения Китая к середине века достигнет 1,5 млрд человек, однако затем оно сократится на 48,9% от данного показателя. Население Индии достигнет 1,6 млрд человек, однако до конца XXI века оно также потеряет порядка 38% от своей численности. Сокращение на 50% от пикового уровня также будет ожидаться в Италии, Испании, Японии и Таиланде. При этом те же США ожидает лишь 10-процентный спад населения (до 350 млн человек), что в перспективе может вывести страну в лидеры по количеству трудоспособного населения.

Сами авторы исследования отмечают, что предложенный ими прогноз представляет собой лишь базовый сценарий развития событий. Так, согласно оптимистичному прогнозу, численность населения планеты может составить 13,6 млрд человек к 2100 году, а согласно негативному, напротив, сократится до отметки в 6,3 млрд человек, то есть будет даже ниже, чем в настоящий момент (в данный момент численность населения Земли составляет порядка 7,59 млрд человек).

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