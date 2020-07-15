БГК им. Мешкова готовится к новому сезону

Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» продолжает подготовку к новому сезону.

С командой тренируются новички, в том числе и словенский разыгрывающий Сташ Скубе. Также привлечены к сборам и игроки второй команды. Практически всю предсезонку БГК проведёт в Бресте. У команды запланирован домашний товарищеский матч с московским ЦСКА.

Старт нового гандбольного сезона в Беларуси запланирован на 22 августа. В Пинске пройдёт финал четырех Кубка Беларуси, где помимо БГК за трофей поспорят минский СКА, «Гомель» и «Машека».

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