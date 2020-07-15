|
БГК им. Мешкова готовится к новому сезону
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб «Мешков Брест» продолжает подготовку к новому сезону.
С командой тренируются новички, в том числе и словенский разыгрывающий Сташ Скубе. Также привлечены к сборам и игроки второй команды. Практически всю предсезонку БГК проведёт в Бресте. У команды запланирован домашний товарищеский матч с московским ЦСКА.
Старт нового гандбольного сезона в Беларуси запланирован на 22 августа. В Пинске пройдёт финал четырех Кубка Беларуси, где помимо БГК за трофей поспорят минский СКА, «Гомель» и «Машека».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандбольный клуб «Мешков Брест» продолжает подготовку к новому сезону. С командой тренируются новички, в том числе и словенский разыгрывающий Сташ Скубе. Также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)