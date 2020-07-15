История успеха кобринской спортивной школы по гребле…

Источник материала: Кобринский вестник

Водную гладь Мухавца то и дело рассекают вёсла байдарок и каноэ. В лодках – мальчики и девочки, которые, не жалея сил, по 2-3 часа в день несколько раз в неделю отдают тренировкам.

– Гребля – один из самых тяжёлых видов спорта, и здесь самое главное – это желание, – замечает старший тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы по гребным видам спорта города Кобрина Александр Марчук.

История спортивной школы по гребле началась десять лет назад, когда в Кобрине была построена гребная база. «Выросла» школа из филиала Брестской детско-юношеской спортивной школы профсоюзов по гребным видам спорта. Первый набор в новую школу был сделан в октябре 2010 года. Набирают детей в секцию с 9 лет. Сейчас греблю осваивает 95 ребят.

Гребля – это летний вид спорта, и для ребят, занимающихся на байдарках и каноэ, в расписании отдельным пунктом стоят тренировки на открытой воде. Однако занятия проходят круглогодично.

– Для общего физического развития наши ребята занимаются в тренажёрном зале. У нас есть лыжная подготовка, плавание, дети бегают кросс, – поясняет Александр Марчук. – Для того, чтобы ребёнок на начальном этапе научился чувствовать воду, её плотность и свойства, существует специальный учебный катамаран.

Ребят готовят в одиночном классе и в командном – по два и четыре гребца. Однако все дети сначала проходят обучение в «одиночке».

– В этом году из-за аномально тёплой погоды на открытой воде мы занимались круглый год, – рассказывает Александр Васильевич.

Тренерски й состав – 5 человек, 1 из которых – совместитель. Как заметил Александр Марчук, есть ребята, которые оставляют секцию по гребле, причём чаще – мальчики. Девочки более выносливые, терпимее и достигают больших результатов в работе.







Успех тренера – когда ребёнок выбирает его путь. Так, после окончания спортивной школы решили продолжить занятия греблей Андрей Грень и Валерия Иноземцева, которые поступили в Брестское государственное областное училище олимпийского резерва.

За время существования школы тренеры подготовили около десяти кандидатов в мастера спорта. Гордость школы – бронзовый призёр кубка Республики Беларусь на байдарках, мастер спорта Республики Беларусь на байдарках Алина Бегус.

Спортивная школа имеет прекрасную спортивную базу, сюда на сборы приезжают спортсмены из Минска и других городов. Ежегодно к Дню города проводится первенство Кобринского района по гребле на байдарках и каноэ, куда съезжаются гребцы со всей области. В нынешнем году соревнования совмещены на август. Так что у маленьких спортсменов есть ещё время подтянуться, чтобы показать хорошие результаты.

Людмила ПАШКОВИЧ.

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