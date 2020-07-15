|
Что нужно знать о переселении безработных в Горецком районе
15.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Организация и финансовое содействие переселению безработных и членов их семей на новое место жительства и работы регламентируется положением «О порядке и условиях переселения безработных по направлениям Государственной службы занятости Республики Беларусь».
Безработному, получившему такое направление, из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения выплачивается единовременная помощь в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 246,78 руб. Дополнительно производится выплата в размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума при переселении из городов в малые, средние городские поселения и в сельскую местность.
Возмещаются также расходы на переезд безработного и членов его семьи по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами: стоимость проезда, перевозки имущества по существующим тарифам стоимости перевозок.
Все эти выплаты производятся после трудоустройства безработного на новое место работы с предоставлением благоустроенного жилья (квартиры или дома приусадебного типа).
Сегодня готовы принять на работу и предоставить жилье такие сельскохозяйственные предприятия Горецкого района:
ОАО «Коптевская Нива» — главный ветеринарный врач, ветеринарный врач (предоставляется дом). Обращаться по телефону 3-67-51;
ОАО «Горецкое» — главный ветеринарный врач, главный зоотехник, ветеринарный врач (предоставляется дом). Обращаться по телефону 4-96-97;
КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» — главный агроном, главный экономист, агроном, ветеринарный врач, операторы машинного доения, тракторист-машинист (предоставляется общежитие). Обращаться по телефону 7-34-38;
ОАО «Горецкая райагропромтехника» — главный зоотехник, главный ветеринарный врач, ветеринарный врач (предоставляется дом). Обращаться по телефону 4-90-14.
В управлении по труду, занятости и социальной защите Горецкого райисполкома имеется ежедневно обновляемая база данных потребности в работниках сельского хозяйства по всем районам Республики Беларусь, в том числе по специалистам высшего и среднего звена.
По вопросам, связанным с переселением на новое место жительства в сельскую местность, обращаться по адресу: Горки, ул. Якубовского, д. 9, каб. № 10 (отдел занятости управления по труду Горецкого райисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны: 7-88-92, 7-89-01, 7-89-04.
Управление по труду, занятости и социальной защите Горецкого райисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организация и финансовое содействие переселению безработных и членов их семей на новое место жительства и работы регламентируется положением «О порядке и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)