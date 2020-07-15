Что нужно знать о переселении безработных в Горецком районе

Источник материала: Горецкий вестник

Организация и финансовое содействие переселению безработных и членов их семей на новое место жительства и работы регламентируется положением «О порядке и условиях переселения безработных по направлениям Государственной службы занятости Республики Беларусь».

Безработному, получившему такое направление, из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения выплачивается единовременная помощь в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 246,78 руб. Дополнительно производится выплата в размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума при переселении из городов в малые, средние городские поселения и в сельскую местность.

Возмещаются также расходы на переезд безработного и членов его семьи по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами: стоимость проезда, перевозки имущества по существующим тарифам стоимости перевозок.

Все эти выплаты производятся после трудоустройства безработного на новое место работы с предоставлением благоустроенного жилья (квартиры или дома приусадебного типа).

Сегодня готовы принять на работу и предоставить жилье такие сельскохозяйственные предприятия Горецкого района:

ОАО «Коптевская Нива» — главный ветеринарный врач, ветеринарный врач (предоставляется дом). Обращаться по телефону 3-67-51;

ОАО «Горецкое» — главный ветеринарный врач, главный зоотехник, ветеринарный врач (предоставляется дом). Обращаться по телефону 4-96-97;

КСУП «Овсянка им. И. И. Мель­ника» — главный агроном, главный экономист, агроном, ветеринарный врач, операторы машинного доения, тракторист-машинист (предоставляется общежитие). Обращаться по телефону 7-34-38;

ОАО «Горецкая райагропромтехника» — главный зоотехник, главный ветеринарный врач, ветеринарный врач (предоставляется дом). Обращаться по телефону 4-90-14.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Горецкого райисполкома имеется ежедневно обновляемая база данных потребности в работниках сельского хозяйства по всем районам Республики Беларусь, в том числе по специалистам высшего и среднего звена.

По вопросам, связанным с переселением на новое место жительства в сельскую местность, обращаться по адресу: Горки, ул. Якубовского, д. 9, каб. № 10 (отдел занятости управления по труду Горецкого райисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны: 7-88-92, 7-89-01, 7-89-04.

Управление по труду, занятости и социальной защите Горецкого райисполкома