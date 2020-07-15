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Электрический кроссовер Nissan Ariya сможет проезжать до 500 км на одной зарядке

15.07.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня компания Nissan провела в Йокогаме мировую премьеру своего купе-кроссовера на электротяге — это Ariya, ставший серийным воплощением одноименного концепт-кара, который японцы показали осенью прошлого года.


Внешний облик Ariya выполнен в соответствии с новой дизайнерской философией, которую в Nissan называют «Timeless Japanese Futurism» (японский футуризм, не подвластный времени). На месте решетки радиатора красуется так называемый щит, скрывающий датчики системы ProPilot (шоссейный автопилот, удерживающий машину в полосе и регулирующий скорость движения с учетом дистанции до едущих впереди автомобилей) и в центре которого находится подсвечиваемый логотип Nissan. Из прочих особенностей — крупные бумеранги ходовых огней, сильно наклоненные задние стойки и длинная полоса задних фонарей.


В салоне электрического «паркетника» практически нет привычных клавиш и переключателей — почти все они сделаны сенсорными. Передняя панель с парой дисплеев диагональю 12,3 дюйма каждый выполнена в минималистском стиле, управление климат-контролем осуществляется с помощью сенсорных переключателей, создающих такие же тактильные ощущения, как и обычные механические, вибрируя при прикосновении к ним. Объем багажника кроссовера — 468 л (у версий с двумя электромоторами на 53 л меньше).


В основе Ariya лежит новая электрическая платформа, на которой впоследствии будет создано целое семейство различных электромобилей. В длину новинка достигает 4595 мм, ширина — 1850 мм, колесная база у электрокара равна 2775 мм. Колесные диски — диаметром 19 или 20 дюймов (в зависимости от версии).


На европейском рынке Ariya будет предлагаться в пяти версиях, две из которых — переднеприводные. Это модификации с электромотором мощностью 218 л.с. и 242 л.с. (крутящий момент в обоих случаях равен 300 Нм) и батареей емкостью 63 кВтч и 87 кВтч соответственно. По паспорту они могут проехать на одной зарядке до 360 км и 500 км (согласно методике WLTP). Разгон до первой «сотни» — за 7,5−7,6 секунды, максимальная скорость — 160 км/ч.


Остальные три версии кроссовера обозначаются приставкой e-4orce — это намек на два электромотора и четыре ведущих колеса, при этом емкость батарей такая же, как и у вариантов с одним тяговым электродвигателем. Отдача силовой установки модификации с батареей на 63 кВтч — 279 л.с. и 560 Нм (одного заряда хватит на 340 км), версия с более емкой батареей располагает 306 л.с. и 600 Нм (паспортная дальнобойность 460 км). Наконец, в гамме есть и «заряженный» вариант Performance, у которого электромоторы развивают 394 л.с., позволяя разменивать первую «сотню» за 5,1 секунды («максималка» — 200 км/ч, пробег между перезарядками — 400 км). Заявлено также, что Ariya способна буксировать прицеп массой до 1500 кг.


В Японии прием заказов на Ariya начнется в ближайшее время — цены начинаются от 5 миллионов иен (около 46 тысяч долларов в пересчете). Информации о доступности кроссовера на рынках ЕС и ТС пока нет, но уже ясно, что раньше следующего года его ждать не стоит.

 
 
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Сегодня компания Nissan провела в Йокогаме мировую премьеру своего купе-кроссовера на электротяге - это Ariya, ставший серийным воплощением одноименного прошлогоднего...
 
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