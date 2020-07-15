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В Индонезии из-за ливневых паводков погибли 15 человек
Источник материала: СТВ
Новости Индонезии. До 15 возросло число погибших в результате ливней и подтоплений в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более полусотни человек числятся пропавшими без вести.
Непогода обрушилась на провинцию Южный Сулавеси несколько дней назад. Проливные дожди привели к прорыву дамбы на одной из местных рек. Хлынувшая вода затопила несколько деревень. Около 2000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и перебраться во временные убежища.
Власти предполагают, что число жертв непогоды будет увеличиваться, поскольку до многих населенных пунктов все еще невозможно добраться.
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Новости Индонезии. До 15 возросло число погибших в результате ливней и подтоплений в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более полусотни...
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