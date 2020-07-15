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В Ивацевичах мотоциклист не пропустил легковушку
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла вечером 14 июля в Ивацевичах,
По предварительной информации, 21-летний местный житель, управляя мотоциклом M1NSK X250, двигался по подъездной дороге к улице Загородной. Выезжая со второстепенной дороги на главную, он не пропустил Fiat, которым управлял 56-летний мужчина.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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