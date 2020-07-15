В Ивацевичах мотоциклист не пропустил легковушку

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла вечером 14 июля в Ивацевичах, сообщили в ГАИ.





По предварительной информации, 21-летний местный житель, управляя мотоциклом M1NSK X250, двигался по подъездной дороге к улице Загородной. Выезжая со второстепенной дороги на главную, он не пропустил Fiat, которым управлял 56-летний мужчина.





В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.