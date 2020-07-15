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В Чехии столкнулись два поезда. Погиб машинист, около 60 пассажиров ранены

15.07.2020 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чехии. Крупная железнодорожная авария произошла в Чехии. В районе города Чески-Брод пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии столкнулись два поезда. Погиб машинист, около 60 пассажиров ранены

В результате ЧП погиб один из машинистов. Еще около 60 пассажиров получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в больницы. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

В Чехии столкнулись два поезда. Погиб машинист, около 60 пассажиров ранены

Причины аварии не установлены. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники железной дороги. Основные пути, которые связывают Прагу с восточной частью Чехии, временно перекрыты.

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Новости Чехии. Крупная железнодорожная авария произошла в Чехии. В районе города Чески-Брод пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой состав,...
 
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