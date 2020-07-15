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Денис Дудинский и Катя Раецкая, отстраненные от работы: «Не хотим, чтобы совесть не давала спать по ночам»

15.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

TUT.BY уже писал об остранении Дениса Дудинского и его жены Катерины Раецкой от работы на телевидении: причиной стал пост ведущего, в котором он осудил действия ОМОНа во время задержания людей из очереди в магазин Symbal.by.

Вчера стало известно: у «Славянского Базара» — новые ведущие, а на улицах Минска — новые жесткие задержания. О любимой работе и неудобной для нее позиции, чеховском «как бы чего не вышло» и шварцевском «нужно убить дракона в себе» — в нашем разговоре с Денисом и Катериной.


«Мы из тех, кого можно назвать романтиками телевидения»

Многие посты и комментарии, в которых люди выражают поддержку Денису и Катерине, в итоге сводятся к поздравлениям. Мол, вам еще повезло, что вы больше не имеете отношения к «зомби-ящику» и «такому болоту» как «Славянский базар».

Но ведущие смотрят на это по-другому, ведь каждый из них в свое время пришел на телевидение по любви.

— Никто ведь не скажет, что программа «Калыханка» — это политизированная промывка мозгов, правда? — рассуждает Денис. — Так и с «Добрай ранiцы, Беларусь», программой, которую я очень любил.

Когда я был ведущим и приходил утром в студию, было особое ощущение: как будто я тот человек, который открывает телевидение. У меня раньше даже был ритуал: где-то без пятнадцати пять, за несколько минут до выхода из дома, я включал телевизор — Беларусь 1 — и смотрел на эти вертикальные цветные полосы телесигнала. Говоришь себе: «Ну всё-всё, иду уже. Сейчас всё будет». (Улыбается.)

— А у меня с «Ранiцай» связаны воспоминания из детства, когда мама говорила: «Сейчас пойдем в садик. Посмотри мультик пока, а я буду собираться». Так начинался новый день, зарождалось предвкушение чего-то нового, — добавляет Катя. — И это до сих пор главное для меня в интертейменте: делать то, что рождает в людях эмоцию. Иногда ощущение праздника, иногда — сопереживание.

Катя делится: телевидение всегда было ее большой мечтой. И она в этой мечте не разочаровалась:

— Я отношусь к поколению телевизионщиков, которые выросли на программах «5X5», «Падарожжа дылетанта», «Крок». Я помню «Пацу-Вацу» (Улыбается.)

Денис Курьян, Владимир Максимков, Катя Пытлева, Светлана Боровская, Елена Спиридович — я смотрела на работу этих людей и думала: «И я хочу так! Только так». Не потому что нужна была какая-то слава. А потому что хотелось, чтобы когда-нибудь зритель, видя тебя на экране или на сцене, ощущал то же тепло, что и я, глядя на этих людей.

Наверное, мы с Денисом из тех, кого можно назвать романтиками телевидения: видели лучшее, что было на белорусском ТВ, успели сесть на хвост прекрасным проектам и словить этот кайф от работы, когда ты можешь всё.


— А нужна ли вся эта телекухня сегодня, когда некоторые youtube-каналы популярнее ряда телепроектов, если не телеканалов в целом?

— В Сети мы часто выбираем тот контент, который нам подходит: мы готовы к нему, его проще усвоить, он поддерживает наше настроение, — рассуждает Катя. — Ну, а когда ты включаешь качественную программу, канал о культуре и искусстве — например, «Беларусь-3» — это развивает тебя, расширяет твое мировоззрение, даже если ты не готов — насильно образовывает. (Смеется)

Если ты не пройдешь мимо, то увидишь хороший спектакль, исторический фильм или беседу с искусствоведом — и получишь как минимум пищу для размышлений.

Такие программы не могут существовать в Сети без участия звезд или платного продвижения контента — никто просто не будет открывать такие ролики. Но они должны быть на телевидении, чтобы хотя бы двое из сотни их посмотрели. В наше время фастфуд-контента просто необходимо, чтобы нам помогли во всём этом изобилии информации найти и не переключить, не пролистать то ценное, что касается культуры, искусства, самообразования.

Ну, а когда речь идет о развлекательных программах, конечно, это лишь вопрос твоего выбора — нажать кнопку на пульте или на ноутбуке.

— Просто сейчас смотреть телевизор — это моветон, а нажимать кнопку на пульте — зашквар, — смеется Денис.

— Хотя мы все, так или иначе, выросли около телевизора. И это тот культурный пласт, от которого мы не можем отказаться — будь то мелодия из передачи «В мире животных», голос Виталия Вульфа из «Серебряного шара» или заставка «Добрай ранiцы, Беларусь!». Согласитесь, какой-нибудь джингл из 90-ых неизменно вызывает у нас умиление.

— Усё нармальна мамааа, — напоминает Денис.

— Дрэн-дрэн-дрэн-дрэн-дрэн-дрэн! — тут же продолжает Катя. — Да, когда продукт кайфовый, неважно, на какой площадке ты его создаешь. Потому странно отрекаться от телевидения, ведь это всего лишь способ предоставления контента.

— А что насчет «Славянского базара»? Популярно мнение о том, что фестиваль уже давно себя изжил.

— Мы не можем разделить это мнение, потому что вели конкурс молодых исполнителей. И видели людей, которые стремились попасть сюда и съезжались со всех континентов, чтобы получить возможность спеть для нашего зрителя, — говорит Денис. — Причем спеть вживую, под оркестр, когда шанса что-то перепеть или переснять нет. Ты должен показать все, что можешь, прямо сейчас.

— И поэтому на сцене столько эмоций — и смех, и слезы, и объятия, и обращения к семье. Вот уж точно: для участников эти минуты на сцене «Славянского Базара» как целая жизнь, — добавляет Катя.


— А для вас?

— Мы хотели сделать конкурс живым, — говорит Катя. — Денис когда-то придумал, как раскрывать личность участника на сцене: ведь вся информация, которая базово у нас есть — это имя, страна, название композиции. Поэтому мы заранее узнавали контакты конкурсантов, выходили на связь, искали подход. И к тому моменту, когда ребята приезжали в Беларусь, у нас было и понимание, как с ними работать, и особое отношение к каждому. Ведь кто-то экстраверт и прирожденный лидер, а кто-то — сложный, но от этого не менее прекрасный герой. И ты часами наматываешь с ним круги вокруг амфитеатра, пытаясь найти для себя ответ: как же дать понять зрителю, какой ты чудесный человек?

— Это каждый раз челлендж для нас и уникальный культурологический опыт. И в этом очень помогает знание языков, — объясняет Денис. — Лет пять назад именно «Славянский Базар» сподвиг меня выучить испанский. Я тогда его не знал, и, чтобы пообщаться с представительницей Кубы без переводчика, предложил ее менеджеру такой вариант: «Я подготовлю вопрос на испанском, мы заранее обсудим, что она мне ответит — получится живой диалог».

И вот уже на сцене я задаю тот самый вопрос: «Куба находится так далеко от нас, вам пришлось лететь через океан. Как вы чувствуете себя на белорусской земле?». Но вместо ответа, о котором мы договаривались («Очень хорошо, белорусы такие же солнечные и радостные люди, как и мы»), кубинка выдает эмоциональную речь на несколько минут. Я стою-улыбаюсь, пытаюсь держать лицо, но не понимаю ни одного слова и чувствую себя дураком. Люди в зале уже начинают хихикать, потому что видят мои круглые глаза. А мне что делать?

Единственная фраза, которой я тогда смог закончить ее монолог: «Наверное, именно так могла звучать речь Фиделя Кастро в Гаване».(Смеется.)


— И хорошо, если это позитивная ситуация, в которой можно отшутиться, — отмечает Катя. — А буквально в прошлом году был момент, когда самый юный конкурсант вышел на сцену, спел песню про маму, отдал слушателю все, что мог — и расплакался. И он рыдает, и я рыдаю.

И все наши заготовленные шутки неуместны, когда у человека по лицу катятся слезы, а мы не знаем, какая история за этим стоит. Единственно верное в этой ситуации — обнять. И стоять вот так, обнявшись, проживая этот момент вместе, ровно до оглашения оценок.

— А что по поводу концертов, которые проходят в рамках «Славянского базара»? Ведь именно в их адрес звучит больше всего критики: приезжает только «нафталин» — Киркоров, Газманов, Аллегрова и компания.

— Я расскажу очень показательную историю на этот счет. Несколько лет назад в сборном концерте участвовал один из моих любимых артистов — талантливейший музыкант Майкл Болтон, — вспоминает Денис. — Для меня был чудом сам факт, что он приехал.

Но что мы видим за кулисами, на выходе из гримерок? Огромные очереди за автографами и фото к «Иванушкам», к «На-На»… И скромную фигуру Майкла Болтона, который, никому не нужный и неинтересный, щемится сквозь эту толпу чужих фанатов. То же я наблюдял с Юрием Башметом, Сергеем Жилиным, Гораном Бреговичем. О чем это говорит? О том, что организаторы готовы привозить не нафталин, но людям нужны «Иванушки» и «На-На».


— Вопрос, который висит в воздухе: нужно ли, по вашему мнению, вообще проводить «Славянский Базар» в нынешней эпидемиологической ситуации?

— Возможно, это малодушие или мои иллюзии, связанные с телевидением, но меня как раз успокаивала мысль, что конкурсные дни и церемонию закрытия, которые мы должны были вести, транслируют по ТВ, — говорит Катя. — И у людей из разных стран, в разное время, в прямом эфире или в записи, была возможность поболеть за своих, не выходя из дома.

Мне самой в условиях пандемии очень не хватает музыки, той самой поддержки искусством.

Например, я придумала себе, что увижу The Rolling Stones этим летом. Этого не случится, но я посмотрю youtube-концерт любимой группы — и получу эмоциональную подпитку. И, может быть, кто-то — на Кубе, в Литве или на даче в Беларуси — ради этой самой подпитки посмотрит телетрансляцию «Славянского базара».

— В конце концов, можно задаться целью и найти вариант, при котором меры безопасности будут соблюдены. Например, продавать билеты с учетом социальной дистанции, — делится идей Денис. — На 1ое место, на 4ое, на 7ое — и так далее. Да, это финансовые потери. Тем не менее, здоровье людей гораздо важнее. Но главное: приходить на «Славянский Базар», смотреть его по телевизору или игнорировать — это, прежде всего, вопрос личного выбора. И он в этой ситуации есть.

«Великий партизанский путь — это очень по-белорусски»

Свой выбор сделал и Денис, когда опубликовал пост, после которого начался его бессрочный телевизионный отпуск. Для многих такая позиция стала сюрпризом. Сам Денис утверждает: его взгляды на вещи не изменились, он не переобувался в воздухе и не стремился получить популярность у оппозиции.

— Денис, в «декабристы» вас записали недавно, а до этого в комментариях не раз звучали упреки в том, что вы «прикорытный ведущий», так как работаете на госканале. Как сами относитесь к этой смене общественных настроений?

— С пониманием. Попадаешь в черную полосу — и ты «прикорытный ведущий, который проедает наши деньги». В белую — и вот ты уже герой. Это маятник.

И работа моя, в частности, заключается в том, чтобы спокойно принимать любое мнение о себе, даже если оно ошибочное, и не пытаться его опровергнуть. Ведь я-то знаю, что в моей природе, в моем отношении к политике, к телевидению, к людям ничего не поменялось. Поменялось только восприятие окружающих.

Денис делится: ему не раз предлагали вести политические программы — и он всегда отказывался:

— Во-первых, это просто не моё. Я знаю, что не смогу делать политические ток-шоу хорошо. Во-вторых, я отдаю себе отчет в том, что если ты работаешь в политической передаче на государственном телевидении, ты будешь обязан отстаивать политику действующей власти. И даже если тебе что-то не понравится и захочется высказаться против, права на это у тебя не будет.

Я думаю, что каждый человек в этой жизни должен определить — он король или шут. Я выбрал себе образ шута, и не хочу, чтобы меня короновали. Это всегда выглядит претенциозно и смешно.


Правда, король, который не понимает, какие обязанности на него возложены, и ведет себя, как шут, выглядит не лучше.

— Как думаете, почему личная позиция ведущего развлекательной программы вызывает столь сильные опасения, что человека отстраняют от работы?

— Если выстроить логическую цепочку, получается так: ОМОН бьет людей; ОМОН на службе государства; государство — это власть. Значит, я высказался против власти? Это единственное объяснение, которое я могу придумать.

По моему мнению, это перестраховка на местах и типичное чеховское «как бы чего не вышло». Цепочка длинная: от руководителя твоего проекта до Администрации президента. И мы никогда не узнаем, на каком этапе и как были интерпретированы мои слова. Может, прозвучало что-то вроде: «Там Дудинский буянит, он за революцию и Майдан!». Так конечно, уберите этого Дудинского. Что нам, других проблем мало — еще этот клоун будет палки в колеса вставлять.

Денис признается: он догадывался о том, что произойдет после публикации поста, но желание высказаться и обида за людей перевесили. А Катя дополняет:

— Для тебя настолько дико и непонятно то, что произошло, что промолчать невозможно. И хоть ты обещаешь всем, что будешь корпоративно этичным и благоразумным работником…

— Но в итоге ты остаешься просто человеком, — продолжает Денис. — В моем случае — мужчиной. И мне как мужчине все равно: это представители ОМОНа бьют людей на Площади Победы или гопники — в Шабанах.

Когда ты видишь, что гопник бьет женщину, не время стоять и прикидывать: «Ох, он выше меня на голову и побольше килограммов на 10». Может быть, после ты и задумаешься: «Ай, какой я дурак, куда полез»… А в этот момент — просто делаешь то, что должен

— Или еще проще… Просишь: «Пожалуйста, остановитесь», — добавляет Катя. — У Дениса позиция более бойцовская и пацанская. У меня она эмоциональная: пожалуйста, перестаньте оскорблять друг друга в соцсетях, перестаньте угрожать расправой тем, кто имеет иное мнение, но главное: я не хочу видеть, как на улицах моего родного города бьют людей. Такая жестокость порождает ненависть друг к другу.

По обе стороны баррикад — люди. Обе стороны совершают ошибки, и не так просто сейчас понять это. Но главное — признаться в них себе, даже если на это понадобятся годы. Я против «расчеловечивания» кого бы то ни было — в том числе, силовиков, выполняющих приказ с особой жестокостью, или дикторов новостей — люди готовы вцепиться в них на улице из-за возмущения, которое бурлит внутри от текстов, что они произносят. Но все это говорит о боли, которая есть внутри каждого из нас сейчас.


Мне не нравится, что все, на всякий случай, друг друга ненавидят. Как можно ненавидеть «на всякий случай»? Вот у меня в друзьях по правую руку люди, которые работают на государственных каналах, в театрах, музеях, а по левую — те, кого «не берут» в эфиры и кому недоступны концертные площадки страны, но они создают свое творческое сообщество и свои независимые проекты. Как я могу отречься от кого-то из них?

Или как можно отречься от родственника из-за того, что у вас отличаются политические или религиозные взгляды. Ответ на вопрос «за кого ты голосуешь?» — стоит ли он того?
Для меня — нет.

А вот ответ на вопрос «бросишь ли ты камень?» для меня решает. И я готова отстаивать эту позицию сколько угодно.

Вся история цивилизации об этом: люди, которые ополчаются друг против друга, не могут остаться счастливыми. Я за независимость и против любых объединений, интеграций, но я также очень боюсь войны. Все, чего я хочу, и молюсь об этом: чтобы мы остались цельными и живыми. Вся надежда на нашу историю: великий партизанский путь и мудрость народа — это очень по-белорусски.

«Профессию у нас никто не отберет, честь и представления о мире — тоже»

Главные аргументы оппонентов Дениса Дудинского: «не плюй в колодец» и «не кусай кормящую руку». Денис убежден, что «эти граждане лукавят».

— Отвечу им в том же духе: вы знаете, сколько в этом колодце воды, и как она в этот колодец попадает. Это деньги налогоплательщиков, обычных зрителей, — отвечает Денис. — И я не получал на «Беларусь 1» больше, чем люди в проектных бюро или на заводах. Другой вопрос: даже если б мне не платили ничего, я бы продолжал это делать, потому что люблю свою профессию.

А что касается упреков в том, что «телевидение меня воспитало и вырастило»… Все ровно наоборот. телевидение приняло меня на работу, потому что я уже был таким — воспитанным, начитанным и эрудированным.

Что же дает телевидение, если не деньги и «воспитание»? Узнаваемость в определенных кругах и приглашения на корпоративы. Но и здесь надо понимать: если ты плохо работаешь на корпоративах, тебя не будут туда звать, даже если твое лицо мелькает на экране ежедневно. Твоя телекарьера никогда не станет гарантией того, что тебя полюбят люди.

— Будем честны: если ты умеешь хорошо считать деньги, ты в принципе не выберешь сферу культуры, — дополняет Катя. — В ней можно оставаться только по любви. Слова «выгода» в культуре нет, но именно она — символ единства общества и нации.


— А что насчет тех ведущих, которые сейчас активно поддерживают действующую власть и принимаемые ею меры постами в социальных сетях? Здесь тоже нет выгоды, только личная инициатива?

— В этом странно сомневаться, ведь тогда и про высказавшихся против брутальных задержаний тоже можно сказать, что это не личное мнение человека, а «заказ», — отвечает Катя. — Я предпочитаю думать, что это действительно позиция людей. Иначе мы отрицаем ту самую свободу слова, свободу мнения, за которую так боремся.

Другое дело, если в выражении этого мнения ты переходишь на личности. Если ты кого-то оскорбляешь. Если ты лжешь и знаешь, что лжешь, а не заблуждаешься — вот это скверно.

Слепая лояльность к — подчеркну это — любой из сторон выглядит для меня странной. Потому что она исключает твой личный опыт, то, что ты прожил и понял сам — без посторонней помощи и подсказок.

— Как мы выяснили, мнение многих людей о вас поменялось. А что вы сами про себя поняли за время последних событий?

— Я поняла, что мы с Денисом не случайно так подошли друг другу. Мы не терпим простой бытовой несправедливости. Не терпим, когда обижают слабого. Не терпим, когда люди готовы предать свои убеждения ради выгоды. В чем смысл, если потом совесть не дает спать по ночам? Мы так не хотим.

Возможно, дело еще и в том, что мы много путешествовали и видели, как очень богатые, так и очень бедные страны. И как бы ни был велик контраст между ними, мы убеждаемся снова и снова: ощущение полноты жизни и счастья доступно только тем, кто не предает себя.


Профессию у нас никто не отберет, честь и представления о мире — тоже. Может, работы в кадре станет меньше, но значит — где-то прибавится других занятий.

Потеря работы на телевидении не оставила Дениса и Катерину без дела: они ждут открытия границ и готовятся к новым экспедициям, которые организует их семейное турагентство. А еще остается театр — 5-ого августа Дудинский снова сыграет Ланцелота в спектакле СХТ «Дракон».

— Денис, в конце пьесы Шварца, по которой поставлен спектакль, Ланцелот говорит: «Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона». Вы нашли ответ на вопрос: что значит — убить дракона в себе?

— Эта работа действительно начинается с мелочи. Убрать у себя в подъезде, например. Или позвонить в 115, если ты не можешь это сделать сам. Наши «автозаводские» бабушки прекрасно умеют убивать дракона: благодаря им в нашем районе появились нормальные дорожки и лавочки. (Смеется.)

А если серьезно: убить в себе дракона — это не испугаться и озвучить правду. Сказать подонку, что он подонок.

— Дракон — это ведь не мифический враг извне, — делится своими мыслями Катя. — Это качели в нас: между тем самым ощущением «как бы сделать так, чтобы чего не вышло» и пониманием: «Да просто нормально надо сделать, по-человечески».

А нормально — помогать тому, кто нуждается в помощи, не лупить людей дубинками, не оскорблять.

Страшно не то, что ты скажешь это вслух.

Страшно то, что ты сомневаешься, можешь ли ты это сказать. И задаешь себе вопрос: «А что мне за это будет?».

— Я, кстати, сообщил некоторым товарищам: будьте осторожны с лайками в этот период, — смеется Денис.- И кто-то сказал: «Да что за чушь, буду я еще думать об этом». А кто-то написал: «Ой, серьезно? Спасибо, что предупредил!». И добавляют потом: «Блин, я убрал лайк на всякий случай. И отписался на время — без обид». Вот это и есть дракон. Когда войны еще нет, но ты уже в окопе.

— Культурный бэкграунд — Шварц, Высоцкий и компания — помогают переживать трудные времена?

— Конечно! Мы с детства привыкли ассоциировать себя с «хорошими ребятами» и добрыми героями, — делится Катя. — Разве кто-то из нас хотел быть Джафаром из «Алладина» или Табаки из «Книги Джунглей»? Ну, или Драко Малфоем из «Гарри Поттера»?

Конечно, нет!

Но в книге сделать выбор между мечом Гриффиндора и стороной темной, но могущественной силы гораздо проще, чем в жизни.

Точнее: зачастую мы даже не понимаем, что тот самый выбор, который был так красиво описан в любимой книге, уже сегодня стоит перед нами. Подашь ли милостыню бабушке в переходе? Не подставишь ли товарища? Выберешь холодный расчет или то, во что веришь?

Каждый день ты должен выбирать, кем хочешь быть. И, кстати, это твое право — быть Малфоем или Джафаром. Но тогда перенимай культурологический опыт целиком и помни про то, что произойдет с этими героями в конце.

Я в последнее время часто думаю о том, что наша гражданская позиция — она тоже родом из детства. И мы собираемся в группы не по интересам, не по статусам, а по своим базовым представлениям о добре и зле. Мы узнаем «своих» по тому, кто протягивает нам руку, когда становится трудно.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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О любимой работе и неудобной для нее позиции, чеховском «как бы чего не вышло» и шварцевском «нужно убить дракона в себе» - в нашем разговоре с Денисом и Катериной.
 
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